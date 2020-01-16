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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1741174217431744

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 07:30

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит

Несколько человек знаю, снимают на Троещине, на Виноградаре, на Борщаговке, все в районе 5500, даже до 6 никому не повысили. Не комнаты, однушки 30+ метров, конечно, не евроремонт, но техника и мебель вся есть, краны работают.

В мене приятель здає 2к квартиру за 4500. Поруч з метро. В непоганому стані. Для нього оренда - не основний прибуток. Квартиранти сидять вже 6 років без змін.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:39

Доброй ночи форумчане. Посоветуйте плиз-заканчивается мой договор с арендатором. Чувак вменяем, живёт уже два года с собакой, госслужащий. Квартира-однуха, второй дом от метро лукьянь.Наследство, не бабушатник, но и не навье. Стеклопакеты, бойлер, норм санузел, крашенные флизелиновые обои, делала косметику года три назад. Как говорится чистенько аккуратненько. Мебель -вся не новее 2000ных. Сдавала за 8600. Сейчас хочу понимать- поднимать мне аренду или нет. Лендлордизм вообще не основной доход, так что не в теме особо. Спасибо.
pcust32
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:27

pcust32, если цена два года не менялась - поднимайте до 9000грн.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:56

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Жо.пастая арендаторша попросила зафиксировать аренду в доларе, потому что «слышала что бакс будет по 15».

Что посоветуете, коллеги?

Можно фотку?

Фотку чого?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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