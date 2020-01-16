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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 16 січ, 2020 07:30
hxbbgaf написав: Faceless написав:
Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит
Несколько человек знаю, снимают на Троещине, на Виноградаре, на Борщаговке, все в районе 5500, даже до 6 никому не повысили. Не комнаты, однушки 30+ метров, конечно, не евроремонт, но техника и мебель вся есть, краны работают.
В мене приятель здає 2к квартиру за 4500. Поруч з метро. В непоганому стані. Для нього оренда - не основний прибуток. Квартиранти сидять вже 6 років без змін.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:39
Доброй ночи форумчане. Посоветуйте плиз-заканчивается мой договор с арендатором. Чувак вменяем, живёт уже два года с собакой, госслужащий. Квартира-однуха, второй дом от метро лукьянь.Наследство, не бабушатник, но и не навье. Стеклопакеты, бойлер, норм санузел, крашенные флизелиновые обои, делала косметику года три назад. Как говорится чистенько аккуратненько. Мебель -вся не новее 2000ных. Сдавала за 8600. Сейчас хочу понимать- поднимать мне аренду или нет. Лендлордизм вообще не основной доход, так что не в теме особо. Спасибо.
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pcust32
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Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:27
pcust32, если цена два года не менялась - поднимайте до 9000грн.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
https://youtu.be/lqASlj09NEQ
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galadriel
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Додано: Нед 19 січ, 2020 22:56
airmax78 написав: investorkiev написав:
Жо.пастая арендаторша попросила зафиксировать аренду в доларе, потому что «слышала что бакс будет по 15».
Что посоветуете, коллеги?
Можно фотку?
Фотку чого?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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1
Додано: Вів 21 січ, 2020 03:52
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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rjkz
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2
Додано: Вів 21 січ, 2020 10:01
Frant написав:
Это я на заметку тем, кто за страх, за совесть или за деньги работает сейчас на Путина"
Уверен, что чернь радовалась, как дети.
Так недвига подражает или подешевеет?
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение...
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hno3
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