Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Faceless написав:Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит
Несколько человек знаю, снимают на Троещине, на Виноградаре, на Борщаговке, все в районе 5500, даже до 6 никому не повысили. Не комнаты, однушки 30+ метров, конечно, не евроремонт, но техника и мебель вся есть, краны работают.
В мене приятель здає 2к квартиру за 4500. Поруч з метро. В непоганому стані. Для нього оренда - не основний прибуток. Квартиранти сидять вже 6 років без змін.
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Доброй ночи форумчане. Посоветуйте плиз-заканчивается мой договор с арендатором. Чувак вменяем, живёт уже два года с собакой, госслужащий. Квартира-однуха, второй дом от метро лукьянь.Наследство, не бабушатник, но и не навье. Стеклопакеты, бойлер, норм санузел, крашенные флизелиновые обои, делала косметику года три назад. Как говорится чистенько аккуратненько. Мебель -вся не новее 2000ных. Сдавала за 8600. Сейчас хочу понимать- поднимать мне аренду или нет. Лендлордизм вообще не основной доход, так что не в теме особо. Спасибо.
ал74 написав:Всем доброго времени суток, интересует мнение форума касательно дома Синевір ЖК Патріотика. Предлагают переуступку.
застройщик Аркада. стройка Еврики почти заморожена уже почти год. Мнение относительно застройщика записано прямо на заборе. Не думаю что в патриотике ситуация лучше.
"2006 году "Элита-центр" была наглой аферой. Тогда без квартир осталось 1759 человек. Теперь обманутых считают десятками тысяч – 15 тыс пострадало из-за скандального застройщика Анатолия Войцеховского, 13 тыс рискуют остаться без жилья из-за "Укрбуд", который остановил работы на большинстве объектов. По стране уже образовалось порядка 10 тысяч долгостроев среди жилых комплексов — дома, сдачу в эксплуатацию которых затянули на год или больше. Ситуация ужасная."