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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1742174317441745>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 07:30

  hxbbgaf написав:
  Faceless написав:Средняя аренда однухи сейчас около 9000 грн. С хорошим расоположением и в хорошем месте - от 12 тыс. А снять можно и комнату в клоповнике на ДВРЗ, это вообще ничего не значит

Несколько человек знаю, снимают на Троещине, на Виноградаре, на Борщаговке, все в районе 5500, даже до 6 никому не повысили. Не комнаты, однушки 30+ метров, конечно, не евроремонт, но техника и мебель вся есть, краны работают.

В мене приятель здає 2к квартиру за 4500. Поруч з метро. В непоганому стані. Для нього оренда - не основний прибуток. Квартиранти сидять вже 6 років без змін.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 02:39

Доброй ночи форумчане. Посоветуйте плиз-заканчивается мой договор с арендатором. Чувак вменяем, живёт уже два года с собакой, госслужащий. Квартира-однуха, второй дом от метро лукьянь.Наследство, не бабушатник, но и не навье. Стеклопакеты, бойлер, норм санузел, крашенные флизелиновые обои, делала косметику года три назад. Как говорится чистенько аккуратненько. Мебель -вся не новее 2000ных. Сдавала за 8600. Сейчас хочу понимать- поднимать мне аренду или нет. Лендлордизм вообще не основной доход, так что не в теме особо. Спасибо.
pcust32
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2020 11:27

pcust32, если цена два года не менялась - поднимайте до 9000грн.
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galadriel
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2020 22:56

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Жо.пастая арендаторша попросила зафиксировать аренду в доларе, потому что «слышала что бакс будет по 15».

Что посоветуете, коллеги?

Можно фотку?

Фотку чого?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 січ, 2020 03:52

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://biz.liga.net/all/transport/novo ... odryadchik
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 22:42

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Всем доброго времени суток, интересует мнение форума касательно дома Синевір ЖК Патріотика.
Предлагают переуступку.
ал74
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:05

  ал74 написав:Всем доброго времени суток, интересует мнение форума касательно дома Синевір ЖК Патріотика.
Предлагают переуступку.
Лучше купите за эти деньги РЕАЛЬНУЮ хрушевку или чешку в ипенях и спите (сдавайте) спокойно//)
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asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:43

  ал74 написав:Всем доброго времени суток, интересует мнение форума касательно дома Синевір ЖК Патріотика.
Предлагают переуступку.
застройщик Аркада. стройка Еврики почти заморожена уже почти год. Мнение относительно застройщика записано прямо на заборе.
Не думаю что в патриотике ситуация лучше.
Diman
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 08:24

  Diman написав:
  ал74 написав:Всем доброго времени суток, интересует мнение форума касательно дома Синевір ЖК Патріотика.
Предлагают переуступку.
застройщик Аркада. стройка Еврики почти заморожена уже почти год. Мнение относительно застройщика записано прямо на заборе.
Не думаю что в патриотике ситуация лучше.


"2006 году "Элита-центр" была наглой аферой. Тогда без квартир осталось 1759 человек. Теперь обманутых считают десятками тысяч – 15 тыс пострадало из-за скандального застройщика Анатолия Войцеховского, 13 тыс рискуют остаться без жилья из-за "Укрбуд", который остановил работы на большинстве объектов. По стране уже образовалось порядка 10 тысяч долгостроев среди жилых комплексов — дома, сдачу в эксплуатацию которых затянули на год или больше. Ситуация ужасная."

https://uainfo.org/blognews/1579748813- ... rynka.html
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:45

  Diman написав:
  ал74 написав:Всем доброго времени суток, интересует мнение форума касательно дома Синевір ЖК Патріотика.
Предлагают переуступку.
застройщик Аркада. стройка Еврики почти заморожена уже почти год. Мнение относительно застройщика записано прямо на заборе.
Не думаю что в патриотике ситуация лучше.


Спасибо, там тоже какие-то сложности.
Я думаю - какая сумма устроит обе стороны? Дом практически готов. Рано или поздно будет введен в эксплуатацию. Вопрос ценника и рисков. Или даже ценника и сроков.
1к 38м2.
ал74
 
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