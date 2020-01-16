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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:51
asti написав: ал74 написав:
Всем доброго времени суток, интересует мнение форума касательно дома Синевір ЖК Патріотика.
Предлагают переуступку.
Лучше купите за эти деньги РЕАЛЬНУЮ хрушевку или чешку в ипенях и спите (сдавайте) спокойно//)
Спасибо. Такое решение на поверхности но инвестиции бывают разные. Ктото кажется уже приводил пример покупки в проблемном новострое и последующей доходности.
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ал74
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