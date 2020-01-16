RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1742174317441745

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:51

  asti написав:
  ал74 написав:Всем доброго времени суток, интересует мнение форума касательно дома Синевір ЖК Патріотика.
Предлагают переуступку.
Лучше купите за эти деньги РЕАЛЬНУЮ хрушевку или чешку в ипенях и спите (сдавайте) спокойно//)


Спасибо. Такое решение на поверхности но инвестиции бывают разные. Ктото кажется уже приводил пример покупки в проблемном новострое и последующей доходности.
ал74
 
Повідомлень: 93
З нами з: 03.10.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:28

  ал74 написав:
  asti написав:
  ал74 написав:Всем доброго времени суток, интересует мнение форума касательно дома Синевір ЖК Патріотика.
Предлагают переуступку.
Лучше купите за эти деньги РЕАЛЬНУЮ хрушевку или чешку в ипенях и спите (сдавайте) спокойно//)


Спасибо. Такое решение на поверхности но инвестиции бывают разные. Ктото кажется уже приводил пример покупки в проблемном новострое и последующей доходности.


Проблемний новобуд і прибуток - абсолютно несумісні речі.
В принципі, якщо душа горить - купляйте!
Але я би не став такого робити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20931
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:47

  ал74 написав:
  asti написав:
  ал74 написав:Всем доброго времени суток, интересует мнение форума касательно дома Синевір ЖК Патріотика.
Предлагают переуступку.
Лучше купите за эти деньги РЕАЛЬНУЮ хрушевку или чешку в ипенях и спите (сдавайте) спокойно//)


Спасибо. Такое решение на поверхности но инвестиции бывают разные. Ктото кажется уже приводил пример покупки в проблемном новострое и последующей доходности.

Так здесь на форуме и нет инсайдеров из Аркады.
Вы хотели услышать мнение? Вы его получили.
Теперь вдруг Вам не нравится, что оно "поверхностное".
В данном случае(покупать или не покупать) могут быть только два мнения, и не больше, ибо триггер.
Если не нравится первое, то купите и успокойтесь.
А еще лучше - разместите объявление на форуме "Домика", дескать, приобрету по переуступке, и собирайте предложения, выдвигайте встречные. К Вашему счастью, инвесторы Синевира сейчас находятся в не самом оптимистичном настроении.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8966
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 2346 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:00

  antey1969 написав:инвесторы Синевира сейчас находятся в не самом оптимистичном настроении.
фактично інвештори міняють свій ""неоптимістичний" настрій на тверду валюту за ринковим курсом)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20931
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2159 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1742174317441745
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2811, 2812, 2813
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
28127 3022424
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2020 13:39
Vlad442
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 191958
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 4197
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.