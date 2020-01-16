Спасибо. Такое решение на поверхности но инвестиции бывают разные. Ктото кажется уже приводил пример покупки в проблемном новострое и последующей доходности.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 21:51
Спасибо. Такое решение на поверхности но инвестиции бывают разные. Ктото кажется уже приводил пример покупки в проблемном новострое и последующей доходности.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:28
Проблемний новобуд і прибуток - абсолютно несумісні речі.
В принципі, якщо душа горить - купляйте!
Але я би не став такого робити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:47
Так здесь на форуме и нет инсайдеров из Аркады.
Вы хотели услышать мнение? Вы его получили.
Теперь вдруг Вам не нравится, что оно "поверхностное".
В данном случае(покупать или не покупать) могут быть только два мнения, и не больше, ибо триггер.
Если не нравится первое, то купите и успокойтесь.
А еще лучше - разместите объявление на форуме "Домика", дескать, приобрету по переуступке, и собирайте предложения, выдвигайте встречные. К Вашему счастью, инвесторы Синевира сейчас находятся в не самом оптимистичном настроении.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:00
фактично інвештори міняють свій ""неоптимістичний" настрій на тверду валюту за ринковим курсом)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:28
шановні знавці тонкощів київських забудов, а що можете доброго сказати про будівлі в сторону Лісників ??? дякую !
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