Спасибо. Такое решение на поверхности но инвестиции бывают разные. Ктото кажется уже приводил пример покупки в проблемном новострое и последующей доходности.
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Додано: Чет 23 січ, 2020 21:51
Спасибо. Такое решение на поверхности но инвестиции бывают разные. Ктото кажется уже приводил пример покупки в проблемном новострое и последующей доходности.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:28
Проблемний новобуд і прибуток - абсолютно несумісні речі.
В принципі, якщо душа горить - купляйте!
Але я би не став такого робити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:47
Так здесь на форуме и нет инсайдеров из Аркады.
Вы хотели услышать мнение? Вы его получили.
Теперь вдруг Вам не нравится, что оно "поверхностное".
В данном случае(покупать или не покупать) могут быть только два мнения, и не больше, ибо триггер.
Если не нравится первое, то купите и успокойтесь.
А еще лучше - разместите объявление на форуме "Домика", дескать, приобрету по переуступке, и собирайте предложения, выдвигайте встречные. К Вашему счастью, инвесторы Синевира сейчас находятся в не самом оптимистичном настроении.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:00
фактично інвештори міняють свій ""неоптимістичний" настрій на тверду валюту за ринковим курсом)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:28
шановні знавці тонкощів київських забудов, а що можете доброго сказати про будівлі в сторону Лісників ??? дякую !
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:07
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
А что посоветуете взять под аренду Славутич (2мин до метро, красивые МОПы, но муравейник левый берег) или Тайм (классом выше, хотя тоже квартир не мало, лучше район для жизни, но нет метро)?
Тайм (именно в моем случае) выходит за м2 +/- на 40% дороже, но думаю у Тайма еще есть перспектива роста цены ближе к сдаче.
Что удивляет - обзор олх показал, что аренда в славутиче не дешевле чем в династия, Адамант и тд....
Выходит, что окупаемость Тайма так себе...
Какие ваши мысли?
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