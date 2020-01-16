Спасибо. Такое решение на поверхности но инвестиции бывают разные. Ктото кажется уже приводил пример покупки в проблемном новострое и последующей доходности.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 січ, 2020 21:51
Спасибо. Такое решение на поверхности но инвестиции бывают разные. Ктото кажется уже приводил пример покупки в проблемном новострое и последующей доходности.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:28
Проблемний новобуд і прибуток - абсолютно несумісні речі.
В принципі, якщо душа горить - купляйте!
Але я би не став такого робити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:47
Так здесь на форуме и нет инсайдеров из Аркады.
Вы хотели услышать мнение? Вы его получили.
Теперь вдруг Вам не нравится, что оно "поверхностное".
В данном случае(покупать или не покупать) могут быть только два мнения, и не больше, ибо триггер.
Если не нравится первое, то купите и успокойтесь.
А еще лучше - разместите объявление на форуме "Домика", дескать, приобрету по переуступке, и собирайте предложения, выдвигайте встречные. К Вашему счастью, инвесторы Синевира сейчас находятся в не самом оптимистичном настроении.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:00
фактично інвештори міняють свій ""неоптимістичний" настрій на тверду валюту за ринковим курсом)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:28
шановні знавці тонкощів київських забудов, а що можете доброго сказати про будівлі в сторону Лісників ??? дякую !
Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:07
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
А что посоветуете взять под аренду Славутич (2мин до метро, красивые МОПы, но муравейник левый берег) или Тайм (классом выше, хотя тоже квартир не мало, лучше район для жизни, но нет метро)?
Тайм (именно в моем случае) выходит за м2 +/- на 40% дороже, но думаю у Тайма еще есть перспектива роста цены ближе к сдаче.
Что удивляет - обзор олх показал, что аренда в славутиче не дешевле чем в династия, Адамант и тд....
Выходит, что окупаемость Тайма так себе...
Какие ваши мысли?
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Додано: Суб 25 січ, 2020 08:33
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа
При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 25 січ, 2020 08:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 січ, 2020 08:35
Є Київ Фейслеса, в ньому все гуд!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Суб 25 січ, 2020 08:50
Frant
Ну как бы не гуд, и уже понятно что повторная яма которая есть сейчас только подтверждает факт сокращения населения, и роста уже не будет.
Идея "личного пенсионного фонда в виде арендной квартирки" провалилась, т.к. как раз через 15-25 лет, когда начнут выходить на пенсию те кому за 40, сокращение тех кто арендует будет уже критическим и цена будет падать, как на аренду, так и на саму недвижимость.
Ну и пенсия "от государства" становится все более призрачной идеей, и грузинский сценарий выплат пенсий вполне может быть реализован и в Украине.
Печально, что последний инструмент сохранения накоплений в виде бетона "на пенсию" в долгосрок тоже стал отрицательной величиной.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 25 січ, 2020 08:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 25 січ, 2020 08:53
Не так.
Держава Україна не зможе існувати в форматі 25 млн чол.
Її розірвуть сусіди.
Я про це писав ще до 2014.
На жаль, народ прогаласував за актьоришок і клоунів.
29 років - біг по граблями продовжується!!! Бидло-еліта нищить країну, нищить народ.
Хрєн його знає, невже за 74 "комуністичних" роки плюс 29 "самостійних" років комуністам і клоунам вдалось з людей зробити зепілів і депілів???
Що стосується рожевоокулярної публіки. Умовного "Києва Фейслеса".
Вона абсолютно не знає,яке життя за великою кільцевою дорогою, яка середня ЗП в Україні і т.п. Наслідки не забаряться.
Грушевський, Петлюра, Кравчук, Янукович, Зелік - все це йопані клоуни, яким не можна довірити поганий колгосп!
А народ їх обрав і довірив владу!
Значить, і народ відповідний.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 25 січ, 2020 09:06, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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