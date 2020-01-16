Додано: Суб 25 січ, 2020 08:50

Frant

Ну как бы не гуд, и уже понятно что повторная яма которая есть сейчас только подтверждает факт сокращения населения, и роста уже не будет.



Идея "личного пенсионного фонда в виде арендной квартирки" провалилась, т.к. как раз через 15-25 лет, когда начнут выходить на пенсию те кому за 40, сокращение тех кто арендует будет уже критическим и цена будет падать, как на аренду, так и на саму недвижимость.



Ну и пенсия "от государства" становится все более призрачной идеей, и грузинский сценарий выплат пенсий вполне может быть реализован и в Украине.



Печально, что последний инструмент сохранения накоплений в виде бетона "на пенсию" в долгосрок тоже стал отрицательной величиной.