RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1743174417451746>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 21:51

  asti написав:
  ал74 написав:Всем доброго времени суток, интересует мнение форума касательно дома Синевір ЖК Патріотика.
Предлагают переуступку.
Лучше купите за эти деньги РЕАЛЬНУЮ хрушевку или чешку в ипенях и спите (сдавайте) спокойно//)


Спасибо. Такое решение на поверхности но инвестиции бывают разные. Ктото кажется уже приводил пример покупки в проблемном новострое и последующей доходности.
ал74
 
Повідомлень: 93
З нами з: 03.10.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 07:28

  ал74 написав:
  asti написав:
  ал74 написав:Всем доброго времени суток, интересует мнение форума касательно дома Синевір ЖК Патріотика.
Предлагают переуступку.
Лучше купите за эти деньги РЕАЛЬНУЮ хрушевку или чешку в ипенях и спите (сдавайте) спокойно//)


Спасибо. Такое решение на поверхности но инвестиции бывают разные. Ктото кажется уже приводил пример покупки в проблемном новострое и последующей доходности.


Проблемний новобуд і прибуток - абсолютно несумісні речі.
В принципі, якщо душа горить - купляйте!
Але я би не став такого робити.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20933
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 12:47

  ал74 написав:
  asti написав:
  ал74 написав:Всем доброго времени суток, интересует мнение форума касательно дома Синевір ЖК Патріотика.
Предлагают переуступку.
Лучше купите за эти деньги РЕАЛЬНУЮ хрушевку или чешку в ипенях и спите (сдавайте) спокойно//)


Спасибо. Такое решение на поверхности но инвестиции бывают разные. Ктото кажется уже приводил пример покупки в проблемном новострое и последующей доходности.

Так здесь на форуме и нет инсайдеров из Аркады.
Вы хотели услышать мнение? Вы его получили.
Теперь вдруг Вам не нравится, что оно "поверхностное".
В данном случае(покупать или не покупать) могут быть только два мнения, и не больше, ибо триггер.
Если не нравится первое, то купите и успокойтесь.
А еще лучше - разместите объявление на форуме "Домика", дескать, приобрету по переуступке, и собирайте предложения, выдвигайте встречные. К Вашему счастью, инвесторы Синевира сейчас находятся в не самом оптимистичном настроении.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8967
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 2346 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 13:00

  antey1969 написав:инвесторы Синевира сейчас находятся в не самом оптимистичном настроении.
фактично інвештори міняють свій ""неоптимістичний" настрій на тверду валюту за ринковим курсом)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20933
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 17:28

шановні знавці тонкощів київських забудов, а що можете доброго сказати про будівлі в сторону Лісників ??? дякую !
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 539
З нами з: 27.02.19
Подякував: 149 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 22:07

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

А что посоветуете взять под аренду Славутич (2мин до метро, красивые МОПы, но муравейник левый берег) или Тайм (классом выше, хотя тоже квартир не мало, лучше район для жизни, но нет метро)?
Тайм (именно в моем случае) выходит за м2 +/- на 40% дороже, но думаю у Тайма еще есть перспектива роста цены ближе к сдаче.
Что удивляет - обзор олх показал, что аренда в славутиче не дешевле чем в династия, Адамант и тд....
Выходит, что окупаемость Тайма так себе...
Какие ваши мысли?

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 157
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 08:33

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа
https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg
При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 25 січ, 2020 08:35, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3566
З нами з: 09.02.09
Подякував: 516 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 08:35

  _Mykola_ написав:То о чем говорили о перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение
https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg
При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом.


Є Київ Фейслеса, в ньому все гуд!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20933
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 08:50

Frant
Ну как бы не гуд, и уже понятно что повторная яма которая есть сейчас только подтверждает факт сокращения населения, и роста уже не будет.

Идея "личного пенсионного фонда в виде арендной квартирки" провалилась, т.к. как раз через 15-25 лет, когда начнут выходить на пенсию те кому за 40, сокращение тех кто арендует будет уже критическим и цена будет падать, как на аренду, так и на саму недвижимость.

Ну и пенсия "от государства" становится все более призрачной идеей, и грузинский сценарий выплат пенсий вполне может быть реализован и в Украине.

Печально, что последний инструмент сохранения накоплений в виде бетона "на пенсию" в долгосрок тоже стал отрицательной величиной.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Суб 25 січ, 2020 08:55, всього редагувалось 2 разів.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3566
З нами з: 09.02.09
Подякував: 516 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 08:53

  _Mykola_ написав:Frant
Ну как бы не гуд, и уже понятно что повторная яма которая есть сейчас только подтверждает факт сокращения населения, и роста уже не будет.

Идея "личного пенсионного фонда в виде арендной квартирки" провалилась, т.к. как раз через 15-25 лет, когда начнут выходить на пенсию те кому за 40, сокращение тех кто арендует будет уже критическим и цена будет падать, как на аренду, так и на саму недвижимость.
Ну и пенсия "от государства" становится все более призрачной идеей, и грузинский сценарий выплат пенсий вполне может быть реализован и в Украине.
Печально, что последний инструмент сохранения накоплений в виде бетона "на пенсию" в долгосрок тоже стал отрицательной величиной.

Не так.
Держава Україна не зможе існувати в форматі 25 млн чол.
Її розірвуть сусіди.
Я про це писав ще до 2014.
На жаль, народ прогаласував за актьоришок і клоунів.
29 років - біг по граблями продовжується!!! Бидло-еліта нищить країну, нищить народ.
Хрєн його знає, невже за 74 "комуністичних" роки плюс 29 "самостійних" років комуністам і клоунам вдалось з людей зробити зепілів і депілів???

Що стосується рожевоокулярної публіки. Умовного "Києва Фейслеса".
Вона абсолютно не знає,яке життя за великою кільцевою дорогою, яка середня ЗП в Україні і т.п. Наслідки не забаряться.

Грушевський, Петлюра, Кравчук, Янукович, Зелік - все це йопані клоуни, яким не можна довірити поганий колгосп!
А народ їх обрав і довірив владу!
Значить, і народ відповідний.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 25 січ, 2020 09:06, всього редагувалось 4 разів.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20933
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1168 раз.
Подякували: 2158 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1743174417451746>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2815, 2816, 2817
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
28160 3033069
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 січ, 2020 09:08
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 192015
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 4204
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (24398)
25.01.2020 09:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.