_Mykola_ написав:Frant
Надежных инструментов сохранения накоплений в долгосроке не осталось.
Плюс всестороннее выдавливание валюты с банков и карманов граждан которое взяла на вооружение "новая молодая команда" приведет к еще более печальным последствиям в личных накоплениях с кратными потерями при девальвациях.
Той факт, що ВВП України-2020 з населенням 37 млн - значно менший , ніж у УССР зразка 1991 року і населенням 52 млн - свідчить про управлінську катастрофу.
Наслідки якої - фактично знищення машинобудування і депопуляція території в 1,5-2 рази.
На жаль, ніяких оперативних рішень як не було, так і не має. І не буде найближчих 4,5 клоунських роки.