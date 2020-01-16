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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 січ, 2020 08:55
Frant
Надежных инструментов сохранения накоплений в долгосроке не осталось.
Плюс всестороннее выдавливание валюты с банков и карманов граждан которое взяла на вооружение "новая молодая команда" приведет к еще более печальным последствиям в личных накоплениях с кратными потерями при девальвациях.
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_Mykola_
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Додано: Суб 25 січ, 2020 09:14
_Mykola_ написав:Frant
Надежных инструментов сохранения накоплений в долгосроке не осталось.
Плюс всестороннее выдавливание валюты с банков и карманов граждан которое взяла на вооружение "новая молодая команда" приведет к еще более печальным последствиям в личных накоплениях с кратными потерями при девальвациях.
Той факт, що ВВП України-2020 з населенням 37 млн - значно менший , ніж у УССР зразка 1991 року і населенням 52 млн - свідчить про управлінську катастрофу.
Наслідки якої - фактично знищення машинобудування і депопуляція території в 1,5-2 рази.
На жаль, ніяких оперативних рішень як не було, так і не має. І не буде найближчих 4,5 клоунських роки.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Суб 25 січ, 2020 09:34
_Mykola_ написав:
Надежных инструментов сохранения накоплений в долгосроке не осталось
... що, "уже фффсьо?"
- "а як же Африка і руде слоненя?"(П. П'яточкін)
п. с.
...то що, залишились лише ризикові, накшталт бі-ту-бі і т. д. і т. п.?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Суб 25 січ, 2020 09:41
Долярчик написав: _Mykola_ написав:
Надежных инструментов сохранения накоплений в долгосроке не осталось
... що, "уже фффсьо?"
- "а як же Африка і руде слоненя?"(П. П'яточкін)
п. с.
...то що, залишились лише ризикові, накшталт бі-ту-бі і т. д. і т. п.?
Балабол, коли зепільна команда обчистить твої кишені - я нагадаю тобі про Африку і руде слоненя !
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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