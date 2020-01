Додано: Суб 25 січ, 2020 11:42

_Mykola_ написав: То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа

https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg

При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.

