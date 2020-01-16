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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1743174417451746

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:42

  _Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа
https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg
При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.

Трайбека каже, що інвестиція в КРЖН ще два раза окупиться
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:50

  _Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа
https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg
При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.

Где в этой таблице вы увидели такое?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:02

  lejko_vit написав:
  _Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа
https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg
При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.

Где в этой таблице вы увидели такое?

Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

_Mykola_ написав:
  lejko_vit написав:
  _Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа
https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg
При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.

Где в этой таблице вы увидели такое?

Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...


Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно
Faceless
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  #<1 ... 1743174417451746
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