Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
Трайбека каже, що інвестиція в КРЖН ще два раза окупиться
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
_Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
_Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
Где в этой таблице вы увидели такое?
Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...
_Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
Где в этой таблице вы увидели такое?
Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...
Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно