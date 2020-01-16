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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1744174517461747>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 11:42

  _Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа
https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg
При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.

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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 21:50

  _Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа
https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg
При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.

Где в этой таблице вы увидели такое?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:02

  lejko_vit написав:
  _Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа
https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg
При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.

Где в этой таблице вы увидели такое?

Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2020 23:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

_Mykola_ написав:
  lejko_vit написав:
  _Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа
https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg
При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.

Где в этой таблице вы увидели такое?

Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...


Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 05:47

  _Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа
https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg
При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.


Кажется, я даже подобную картинку приводил.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 05:55

  Faceless написав:
_Mykola_ написав:
  lejko_vit написав:Где в этой таблице вы увидели такое?

Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...


Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно


Даже по данным Госстата, которому верить - это себя обмануть, между рождаемостью и смертностью разница порядка 200-250 тысяч последние годы. То есть минус миллион раз в четыре года. А тот факт, что сваливает трудоспособное население, да еще и с детьми и очень редко с пожилыми родителями, то оставшеееся население резко "стареет", что будет вести к увеличению "естественной" убыли.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 06:03

  Faceless написав:Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно


Пан Фейслес сумнівається, що з 1992 по 2020 населення України скоротилося з 52 млн до 37 млн, ВВП зменшився в 1,5 раза, держава з індустріальної стала олійно-чавунною і що вода при 0 °С перетворюється в лід?

Про колосальну, велетенську еміграцію працездатного населення з України - пан Фейслес нічого не чув і не бачив?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 26 січ, 2020 06:14, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 06:07

  rjkz написав:
  Faceless написав:[

Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно


Даже по данным Госстата, которому верить - это себя обмануть, между рождаемостью и смертностью разница порядка 200-250 тысяч последние годы. То есть минус миллион раз в четыре года. А тот факт, что сваливает трудоспособное население, да еще и с детьми и очень редко с пожилыми родителями, то оставшеееся население резко "стареет", что будет вести к увеличению "естественной" убыли.


Київ Фейслеса - він в шоколаді, і нічого не бачить навколо себе .
Ні запустіння сіл, ні катастрофічного старіння населення, ні відсутності дітей на вулицях.
Київ Фейслеса добре живе і не бажає цього бачити
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 06:09

  _Mykola_ написав:Frant
Ну как бы не гуд, и уже понятно что повторная яма которая есть сейчас только подтверждает факт сокращения населения, и роста уже не будет.

Идея "личного пенсионного фонда в виде арендной квартирки" провалилась, т.к. как раз через 15-25 лет, когда начнут выходить на пенсию те кому за 40, сокращение тех кто арендует будет уже критическим и цена будет падать, как на аренду, так и на саму недвижимость.

Ну и пенсия "от государства" становится все более призрачной идеей, и грузинский сценарий выплат пенсий вполне может быть реализован и в Украине.

Печально, что последний инструмент сохранения накоплений в виде бетона "на пенсию" в долгосрок тоже стал отрицательной величиной.

Ви ж самі бачите, що пише представник "Києва Фейслеса".
Все гуд у них. Теплий офіс, хороша ЗП, собачка вдома, нумізматика і та. Яке зменшення населення в 1,5 разів, яка деіндустріалізація ???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 06:12

  Frant написав:
  Faceless написав:Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно


Пан Фейслес сумнівається, що з 1992 по 2020 населення України скоротилося з 52 млн до 37 млн, ВВП зменшився в 1,5 раза, держава з індустріальної стала олійно-чавунною і що вода при 0 °С перетворюється в лід?


Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично.
Надо делать реальную перепись оставшегося населения.
Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах.
Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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