Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
Трайбека каже, що інвестиція в КРЖН ще два раза окупиться
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
_Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
_Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
Где в этой таблице вы увидели такое?
Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...
_Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
Где в этой таблице вы увидели такое?
Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...
Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно
_Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
Кажется, я даже подобную картинку приводил.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
lejko_vit написав:Где в этой таблице вы увидели такое?
Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...
Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно
Даже по данным Госстата, которому верить - это себя обмануть, между рождаемостью и смертностью разница порядка 200-250 тысяч последние годы. То есть минус миллион раз в четыре года. А тот факт, что сваливает трудоспособное население, да еще и с детьми и очень редко с пожилыми родителями, то оставшеееся население резко "стареет", что будет вести к увеличению "естественной" убыли.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Faceless написав:Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно
Пан Фейслес сумнівається, що з 1992 по 2020 населення України скоротилося з 52 млн до 37 млн, ВВП зменшився в 1,5 раза, держава з індустріальної стала олійно-чавунною і що вода при 0 °С перетворюється в лід?
Про колосальну, велетенську еміграцію працездатного населення з України - пан Фейслес нічого не чув і не бачив?
Востаннє редагувалось Frant в Нед 26 січ, 2020 06:14, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно
Даже по данным Госстата, которому верить - это себя обмануть, между рождаемостью и смертностью разница порядка 200-250 тысяч последние годы. То есть минус миллион раз в четыре года. А тот факт, что сваливает трудоспособное население, да еще и с детьми и очень редко с пожилыми родителями, то оставшеееся население резко "стареет", что будет вести к увеличению "естественной" убыли.
Київ Фейслеса - він в шоколаді, і нічого не бачить навколо себе . Ні запустіння сіл, ні катастрофічного старіння населення, ні відсутності дітей на вулицях. Київ Фейслеса добре живе і не бажає цього бачити
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
_Mykola_ написав:Frant Ну как бы не гуд, и уже понятно что повторная яма которая есть сейчас только подтверждает факт сокращения населения, и роста уже не будет.
Идея "личного пенсионного фонда в виде арендной квартирки" провалилась, т.к. как раз через 15-25 лет, когда начнут выходить на пенсию те кому за 40, сокращение тех кто арендует будет уже критическим и цена будет падать, как на аренду, так и на саму недвижимость.
Ну и пенсия "от государства" становится все более призрачной идеей, и грузинский сценарий выплат пенсий вполне может быть реализован и в Украине.
Печально, что последний инструмент сохранения накоплений в виде бетона "на пенсию" в долгосрок тоже стал отрицательной величиной.
Ви ж самі бачите, що пише представник "Києва Фейслеса". Все гуд у них. Теплий офіс, хороша ЗП, собачка вдома, нумізматика і та. Яке зменшення населення в 1,5 разів, яка деіндустріалізація ???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Faceless написав:Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно
Пан Фейслес сумнівається, що з 1992 по 2020 населення України скоротилося з 52 млн до 37 млн, ВВП зменшився в 1,5 раза, держава з індустріальної стала олійно-чавунною і що вода при 0 °С перетворюється в лід?
Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично. Надо делать реальную перепись оставшегося населения. Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах. Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.