rjkz написав:Frant написав:
Пан Фейслес сумнівається, що з 1992 по 2020 населення України скоротилося з 52 млн до 37 млн, ВВП зменшився в 1,5 раза, держава з індустріальної стала олійно-чавунною і що вода при 0 °С перетворюється в лід?
Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично.
Надо делать реальную перепись оставшегося населения.
Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах.
Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.
На даний момент цифра, вірогідно, точна. Менша за 40 млн.
При бажанні можна вивести формулу зменшення укро-населення, в тому ж Excel.
Все це означає наступне:
1) немає жодних перспектив для росту цін КржН
2) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне. Її розірвуть сусіди. Я про це багато писав ще до 2014. Для ринка нерухомості це вельми погано. Ціни Донецька і Луганська - вельми інформативні.