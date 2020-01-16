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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 26 січ, 2020 06:21
rjkz написав: Frant написав: Faceless написав:
Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно
Пан Фейслес сумнівається, що з 1992 по 2020 населення України скоротилося з 52 млн до 37 млн, ВВП зменшився в 1,5 раза, держава з індустріальної стала олійно-чавунною і що вода при 0 °С перетворюється в лід?
Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично.
Надо делать реальную перепись оставшегося населения.
Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах.
Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.
На даний момент цифра, вірогідно, точна. Менша за 40 млн.
При бажанні можна вивести формулу зменшення укро-населення, в тому ж Excel.
Все це означає наступне:
1) немає жодних перспектив для помітного росту цін КржН.
2) Новобуди масової забудови - фсьо! Замороження, недобудова - нормальне явище,як 4 сірих башти в 25 поверхів на початку Троєщини.
3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне. Її розірвуть сусіди. Я про це багато писав ще до 2014. Для ринка нерухомості це вельми погано. Ціни Донецька і Луганська - інформативні!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Нед 26 січ, 2020 07:24
Frant написав:
3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне
. Її розірвуть сусіди. Я про це багато писав ще до 2014
. Для ринка нерухомості це вельми погано. Ціни Донецька і Луганська - інформативні!
Интересно, что подобная мысль меня еще в 2008 году посетила, когда я осознал, что если нашу державу сравнить с проектом, то проект в тупике. И вариантов несколько:
а) все обнулить и перезапустить,
б) оставить, как есть,
в) закрыть проект.
Илиты выбрали вариант Б, как я могу наблюдать и закономерный результат этого, имхо, вариант В. Но время у лендлордов выйти еще есть, может год, может пару месяцев.
зы. Я не верю, что у нас есть еще 20-25 лет, все будет намного быстрее развиваться, лет 5 максимум.
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change_pm
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Додано: Нед 26 січ, 2020 08:02
change_pm написав:
Интересно, что подобная мысль меня еще в 2008 году посетила, когда я осознал, что если нашу державу сравнить с проектом, то проект в тупике. И вариантов несколько:
а) все обнулить и перезапустить,
б) оставить, как есть,
в) закрыть проект.
Илиты выбрали вариант Б, как я могу наблюдать и закономерный результат этого, имхо, вариант В. Но время у лендлордов выйти еще есть, может год, может пару месяцев.
зы. Я не верю, что у нас есть еще 20-25 лет, все будет намного быстрее развиваться, лет 5 максимум.
А это как? Закрыть проект? А кто его открывал?
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lejko_vit
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Додано: Нед 26 січ, 2020 08:09
lejko_vit написав:
А это как? Закрыть проект? А кто его открывал?
change_pm написав:
Интересно, что подобная мысль меня еще в 2008 году посетила, когда я осознал, что если нашу державу сравнить с проектом, то проект в тупике. И вариантов несколько:
а) все обнулить и перезапустить,
б) оставить, как есть,
в) закрыть проект.
Илиты выбрали вариант Б, как я могу наблюдать и закономерный результат этого, имхо, вариант В. Но время у лендлордов выйти еще есть, может год, может пару месяцев.
зы. Я не верю, что у нас есть еще 20-25 лет, все будет намного быстрее развиваться, лет 5 максимум.
Обьясню свою мыслю. Проект открыли коммуняки в 91 году, когда им на голову упала независимость, нежданно-негадно. Что с ней делать, понимания ни у кого не было. Результат пожинаем уже 28 лет.
Закрыть проект: сдать независимость, присоединившись к какому-то из блоков.
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change_pm
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