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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1744174517461747

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 06:21

  rjkz написав:
  Frant написав:
  Faceless написав:Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно


Пан Фейслес сумнівається, що з 1992 по 2020 населення України скоротилося з 52 млн до 37 млн, ВВП зменшився в 1,5 раза, держава з індустріальної стала олійно-чавунною і що вода при 0 °С перетворюється в лід?


Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично.
Надо делать реальную перепись оставшегося населения.
Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах.
Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.

На даний момент цифра, вірогідно, точна. Менша за 40 млн.
При бажанні можна вивести формулу зменшення укро-населення, в тому ж Excel.

Все це означає наступне:
1) немає жодних перспектив для помітного росту цін КржН.
2) Новобуди масової забудови - фсьо! Замороження, недобудова - нормальне явище,як 4 сірих башти в 25 поверхів на початку Троєщини.

3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне. Її розірвуть сусіди. Я про це багато писав ще до 2014. Для ринка нерухомості це вельми погано. Ціни Донецька і Луганська - інформативні!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 07:24

  Frant написав:3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне. Її розірвуть сусіди. Я про це багато писав ще до 2014. Для ринка нерухомості це вельми погано. Ціни Донецька і Луганська - інформативні!


Интересно, что подобная мысль меня еще в 2008 году посетила, когда я осознал, что если нашу державу сравнить с проектом, то проект в тупике. И вариантов несколько:

а) все обнулить и перезапустить,
б) оставить, как есть,
в) закрыть проект.

Илиты выбрали вариант Б, как я могу наблюдать и закономерный результат этого, имхо, вариант В. Но время у лендлордов выйти еще есть, может год, может пару месяцев.

зы. Я не верю, что у нас есть еще 20-25 лет, все будет намного быстрее развиваться, лет 5 максимум.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 08:02

  change_pm написав:
Интересно, что подобная мысль меня еще в 2008 году посетила, когда я осознал, что если нашу державу сравнить с проектом, то проект в тупике. И вариантов несколько:

а) все обнулить и перезапустить,
б) оставить, как есть,
в) закрыть проект.

Илиты выбрали вариант Б, как я могу наблюдать и закономерный результат этого, имхо, вариант В. Но время у лендлордов выйти еще есть, может год, может пару месяцев.

зы. Я не верю, что у нас есть еще 20-25 лет, все будет намного быстрее развиваться, лет 5 максимум.

А это как? Закрыть проект? А кто его открывал?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 08:09

  lejko_vit написав:
  change_pm написав:
Интересно, что подобная мысль меня еще в 2008 году посетила, когда я осознал, что если нашу державу сравнить с проектом, то проект в тупике. И вариантов несколько:

а) все обнулить и перезапустить,
б) оставить, как есть,
в) закрыть проект.

Илиты выбрали вариант Б, как я могу наблюдать и закономерный результат этого, имхо, вариант В. Но время у лендлордов выйти еще есть, может год, может пару месяцев.

зы. Я не верю, что у нас есть еще 20-25 лет, все будет намного быстрее развиваться, лет 5 максимум.

А это как? Закрыть проект? А кто его открывал?


Обьясню свою мыслю. Проект открыли коммуняки в 91 году, когда им на голову упала независимость, нежданно-негадно. Что с ней делать, понимания ни у кого не было. Результат пожинаем уже 28 лет.

Закрыть проект: сдать независимость, присоединившись к какому-то из блоков.
change_pm
 
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  #<1 ... 1744174517461747
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