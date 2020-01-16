Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
Трайбека каже, що інвестиція в КРЖН ще два раза окупиться
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_Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
_Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
Где в этой таблице вы увидели такое?
Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...
_Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
Где в этой таблице вы увидели такое?
Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...
Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно
_Mykola_ написав:То о чем говорили в перспективах арендного дохода в будущем, похоже получило печальное подтверждение, занимательный график для анализа https://www.liga.net/images/general/202 ... 1-9510.jpg При таких раскладах, в разрезе 20 лет у нас уже рисуется снижение населения до 20-25 миллионов, и соответственные перспективы резкого снижения спроса на аренду, да и цен на жилье в целом, т.е. еще лет 10 и начнем заваливаться вниз по всем показателям.
Кажется, я даже подобную картинку приводил.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
lejko_vit написав:Где в этой таблице вы увидели такое?
Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...
Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно
Даже по данным Госстата, которому верить - это себя обмануть, между рождаемостью и смертностью разница порядка 200-250 тысяч последние годы. То есть минус миллион раз в четыре года. А тот факт, что сваливает трудоспособное население, да еще и с детьми и очень редко с пожилыми родителями, то оставшеееся население резко "стареет", что будет вести к увеличению "естественной" убыли.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично. Надо делать реальную перепись оставшегося населения. Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах. Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Faceless написав:Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно
Пан Фейслес сумнівається, що з 1992 по 2020 населення України скоротилося з 52 млн до 37 млн, ВВП зменшився в 1,5 раза, держава з індустріальної стала олійно-чавунною і що вода при 0 °С перетворюється в лід?
Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично. Надо делать реальную перепись оставшегося населения. Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах. Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.
На даний момент цифра, вірогідно, точна. Менша за 40 млн, більша 35 млн. При бажанні можна вивести формулу зменшення укро-населення, в тому ж Excel.
Все це означає наступне: 1) немає жодних перспектив для помітного росту цін КржН. 2) Новобуди масової забудови - фсьо! Замороження, недобудова - нормальне явище,як 4 сірих башти в 25 поверхів на початку Троєщини.
3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне. Її розірвуть сусіди. Я про це багато писав ще до 2014. Для ринка нерухомості це вельми погано. Ціни Донецька і Луганська - інформативні!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 26 січ, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне. Її розірвуть сусіди. Я про це багато писав ще до 2014. Для ринка нерухомості це вельми погано. Ціни Донецька і Луганська - інформативні!
Интересно, что подобная мысль меня еще в 2008 году посетила, когда я осознал, что если нашу державу сравнить с проектом, то проект в тупике. И вариантов несколько:
а) все обнулить и перезапустить, б) оставить, как есть, в) закрыть проект.
Илиты выбрали вариант Б, как я могу наблюдать и закономерный результат этого, имхо, вариант В. Но время у лендлордов выйти еще есть, может год, может пару месяцев.
зы. Я не верю, что у нас есть еще 20-25 лет, все будет намного быстрее развиваться, лет 5 максимум.
_Mykola_ написав:[quote="4852277:lejko_vit"] Где в этой таблице вы увидели такое?
Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...
Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно
Даже по данным Госстата, которому верить - это себя обмануть, между рождаемостью и смертностью разница порядка 200-250 тысяч последние годы. То есть минус миллион раз в четыре года. А тот факт, что сваливает трудоспособное население, да еще и с детьми и очень редко с пожилыми родителями, то оставшеееся население резко "стареет", что будет вести к увеличению "естественной" убыли.[/quote]Постоянно такая динамика не будет, возрастной дисбаланс рано или поздно выровняется, потому экстраполировать убыль населения на десяток лет вперёд неправильно