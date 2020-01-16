Додано: Нед 26 січ, 2020 06:12

Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично.

Надо делать реальную перепись оставшегося населения.

Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах.

Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.

kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.