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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 січ, 2020 16:09
rjkz написав:
Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично.
Надо делать реальную перепись оставшегося населения.
Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах.
Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.
Некуда 3.5 ярда раздеребанить?
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Додано: Нед 26 січ, 2020 19:43
rjkz написав:
Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично.
Надо делать реальную перепись оставшегося населения.
Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах.
Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.
Я уверен что меньше чем 37 млн.
Возьмем маятниковых гастриков, которые работают 3мес/через 3, итого 6 месяцев в году они за границей.
При этом у них: есть укрпаспорт, есть Инн, есть прописка, есть активная симкарта и т.д.
Можно ли их считать за полноценного жителя страны? Врядли, ведь даже непрямых налогов он платит 0.5 от нормы, экономической активности в Украине у него тоже максимум 0.5 от нормы.
И огромная перспектива что такие «маятниковые» гастрики в итоге таки зацепятся там.
Сколько таких «полуграждан»? Явно не меньше 4 млн из посчитанных 37 млн.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:00
Frant написав:
3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне.
абаснуй
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:03
flyman написав: Frant написав:
3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне.
абаснуй
Все молодые уедут, останутся лишь пенсы, и экономика сама себя похоронит.
Плюс агрессивные соседи, имеющие виды на территории: Россия, Польща, Венгрия, Румыния.
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:17
Вот лонгрид на эту тему.
Сэмуэл Хантингтон, автор нашумевшего некогда бестселлера "Столкновение цивилизаций", помимо прочего утверждал что ни одна страна не может вырваться за пределы своей цивилизации и перейти в другую. При этом Хантингтон выделял девять цивилизаций:
Западная
Православная
Исламская
Индуистская
Синская
Японская
Африканская
Буддистская
Латиноамериканская
Хантингтон допускал что некая внутренняя или внешняя политическая сила может с помощью радикальных реформ, невероятных усилий, а также прямого насилия и террора временно вырвать ту или иную страну из ее цивилизации и навязать ей принципиально другой тип культуры.
Например, Ататюрк силовым путем пытался вырвать Турцию из исламской цивилизации и направить ее по западному пути развития. Большевики через красный террор пытались навязать православной России и Украине принципиально новую атеистическую цивилизацию. Европейский союз надеется что ему удалось полностью сменить православный код Греции и вовлечь ее в западную цивилизацию.
Примеров таких немало. Однако, Хантингтон утверждал что как бы не старались реформаторы, максимум через три поколения страна все равно возвратиться к своим корням, к своей базовой цивилизации, в основе которой лежит, конечно, соответствующая религия.
Похоже, что Хантингтон был прав. Как ни старались большевики , через три поколения Россия все равно вернулась на свой традиционный имперско- православный путь, в основе которого лежат принципы: самодержавие, православие, народность. И никакую демократию, верховенство права и равенство всех перед законом в России не построить.
Как ни пыталась турецкая армия и США удержать Турцию на светском пути развития, сколько не совершали государственных переворотов, а через три поколения уже всем стало ясно, что Турция возвращается в свою традиционную исламскую цивилизацию. В ближайшие годы в Турции будет изменена Конституция, она выйдет из всех европейских структур и из блока НАТО. Это вызовет потрясения в Европе и окончательно добьет ЕС и НАТО.
Европейский союз , который пытался соединить в едином политическом союзе западную, православную и исламскую цивилизации, на базе химерических общечеловеческих ценностей, уже не жилец. А ведь не прошло и одного поколения! А еще через два поколения эксперимент по созданию единых общечеловеков, будут вспоминать как недоразумение.
Греция останется внутри православной цивилизации и гей парады будут отменены во многих странах бывшего Евросоюза, где возрастет роль церкви и базовой религии.
Пять лет назад , после победы евромайдана , Запад всерьез поверил что он в состоянии сменить православный код Украины и привить ей западные ценности. Это было наивно. Впрочем Запад уже осознал , что он взялся за неподъемную задачу и он уже почти не предпринимает попыток обратить Украину в свою верю. Разница в масштабах проводимых гей парадов и Крестных ходов в Украине наглядно продемонстрировала Западу все безнадежность его усилий. Запад уже смирился с этим и дал понять Украине , что у нее нет никаких шансов войти в ЕС. Правда , неугомонный старик Сорос все еще никак не успокоится и безнадежно финансирует своих бесплодных и жадных до его грантов соросят.
Трех поколений в Украине ждать не придется. Через 15-20 лет Украина окончательно закрепит свой православный статус и откажется от европейского вектора. Страна возвратится к 100% президентской форме правления, как в России . При этом отношения с католической Польшей будут на порядок хуже, чем отношения с православной Россией. Тот же Хантингтон утверждал что войны между странами, принадлежащими одной цивилизации редко бывают длительными и ожесточенными. Напротив, войны между странами , принадлежащими к разным цивилизациям ,часто перерастают просто в бойни, в которые втягиваются многие другие страны.
От судьбы, точнее от своей цивилизации, не уйти!
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Додано: Нед 26 січ, 2020 20:20
investorkiev написав: flyman написав: Frant написав:
3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне.
абаснуй
Все молодые уедут, останутся лишь пенсы, и экономика сама себя похоронит.
Плюс агрессивные соседи, имеющие виды на территории: Россия, Польща, Венгрия, Румыния.
к стати правильный пост. редко встречаю понимение, что Польща за последнее время(3 года) сделала не меньший удар чем РФ по нашей экономике.
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