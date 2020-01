Додано: Нед 26 січ, 2020 20:00

Frant написав: 3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне. 3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне.

абаснуй абаснуй

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/