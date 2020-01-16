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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1744174517461747

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 16:09

  rjkz написав:Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично.
Надо делать реальную перепись оставшегося населения.
Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах.
Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.

Некуда 3.5 ярда раздеребанить?
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 19:43

  rjkz написав:Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично.
Надо делать реальную перепись оставшегося населения.
Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах.
Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.


Я уверен что меньше чем 37 млн.

Возьмем маятниковых гастриков, которые работают 3мес/через 3, итого 6 месяцев в году они за границей.
При этом у них: есть укрпаспорт, есть Инн, есть прописка, есть активная симкарта и т.д.

Можно ли их считать за полноценного жителя страны? Врядли, ведь даже непрямых налогов он платит 0.5 от нормы, экономической активности в Украине у него тоже максимум 0.5 от нормы.

И огромная перспектива что такие «маятниковые» гастрики в итоге таки зацепятся там.

Сколько таких «полуграждан»? Явно не меньше 4 млн из посчитанных 37 млн.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:00

  Frant написав:3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне.

абаснуй
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:03

  flyman написав:
  Frant написав:3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне.

абаснуй


Все молодые уедут, останутся лишь пенсы, и экономика сама себя похоронит.

Плюс агрессивные соседи, имеющие виды на территории: Россия, Польща, Венгрия, Румыния.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:17

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Вот лонгрид на эту тему.



Сэмуэл Хантингтон, автор нашумевшего некогда бестселлера "Столкновение цивилизаций", помимо прочего утверждал что ни одна страна не может вырваться за пределы своей цивилизации и перейти в другую. При этом Хантингтон выделял девять цивилизаций:

Западная

Православная

Исламская

Индуистская

Синская

Японская

Африканская

Буддистская

Латиноамериканская

Хантингтон допускал что некая внутренняя или внешняя политическая сила может с помощью радикальных реформ, невероятных усилий, а также прямого насилия и террора временно вырвать ту или иную страну из ее цивилизации и навязать ей принципиально другой тип культуры.

Например, Ататюрк силовым путем пытался вырвать Турцию из исламской цивилизации и направить ее по западному пути развития. Большевики через красный террор пытались навязать православной России и Украине принципиально новую атеистическую цивилизацию. Европейский союз надеется что ему удалось полностью сменить православный код Греции и вовлечь ее в западную цивилизацию.

Примеров таких немало. Однако, Хантингтон утверждал что как бы не старались реформаторы, максимум через три поколения страна все равно возвратиться к своим корням, к своей базовой цивилизации, в основе которой лежит, конечно, соответствующая религия.

Похоже, что Хантингтон был прав. Как ни старались большевики , через три поколения Россия все равно вернулась на свой традиционный имперско- православный путь, в основе которого лежат принципы: самодержавие, православие, народность. И никакую демократию, верховенство права и равенство всех перед законом в России не построить.

Как ни пыталась турецкая армия и США удержать Турцию на светском пути развития, сколько не совершали государственных переворотов, а через три поколения уже всем стало ясно, что Турция возвращается в свою традиционную исламскую цивилизацию. В ближайшие годы в Турции будет изменена Конституция, она выйдет из всех европейских структур и из блока НАТО. Это вызовет потрясения в Европе и окончательно добьет ЕС и НАТО.

Европейский союз , который пытался соединить в едином политическом союзе западную, православную и исламскую цивилизации, на базе химерических общечеловеческих ценностей, уже не жилец. А ведь не прошло и одного поколения! А еще через два поколения эксперимент по созданию единых общечеловеков, будут вспоминать как недоразумение.

Греция останется внутри православной цивилизации и гей парады будут отменены во многих странах бывшего Евросоюза, где возрастет роль церкви и базовой религии.

Пять лет назад , после победы евромайдана , Запад всерьез поверил что он в состоянии сменить православный код Украины и привить ей западные ценности. Это было наивно. Впрочем Запад уже осознал , что он взялся за неподъемную задачу и он уже почти не предпринимает попыток обратить Украину в свою верю. Разница в масштабах проводимых гей парадов и Крестных ходов в Украине наглядно продемонстрировала Западу все безнадежность его усилий. Запад уже смирился с этим и дал понять Украине , что у нее нет никаких шансов войти в ЕС. Правда , неугомонный старик Сорос все еще никак не успокоится и безнадежно финансирует своих бесплодных и жадных до его грантов соросят.

Трех поколений в Украине ждать не придется. Через 15-20 лет Украина окончательно закрепит свой православный статус и откажется от европейского вектора. Страна возвратится к 100% президентской форме правления, как в России . При этом отношения с католической Польшей будут на порядок хуже, чем отношения с православной Россией. Тот же Хантингтон утверждал что войны между странами, принадлежащими одной цивилизации редко бывают длительными и ожесточенными. Напротив, войны между странами , принадлежащими к разным цивилизациям ,часто перерастают просто в бойни, в которые втягиваются многие другие страны.

От судьбы, точнее от своей цивилизации, не уйти!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:20

  investorkiev написав:
  flyman написав:
  Frant написав:3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне.

абаснуй


Все молодые уедут, останутся лишь пенсы, и экономика сама себя похоронит.

Плюс агрессивные соседи, имеющие виды на территории: Россия, Польща, Венгрия, Румыния.

к стати правильный пост. редко встречаю понимение, что Польща за последнее время(3 года) сделала не меньший удар чем РФ по нашей экономике.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 20:58

  Faceless написав:Постоянно такая динамика не будет, возрастной дисбаланс рано или поздно выровняется, потому экстраполировать убыль населения на десяток лет вперёд неправильно


Быть оптимистом - это хорошо. Но говорят, что пессимист - это информированный оптимист.(с)
Помимо уверенности что "все будет хорошо", неплохо бы проанализировать миграционные процессы. И если это сделать, то возможно увидеть, что свал носит настолько массовый характер, что его трудно не назвать бегством. И если присмотреться, то также нетрудно заметить, что валят либо совсем молодые, с тем, чтобы детей заводить не в Украине, либо с детьми, чтобы у них было лучшее будущее, чем то, которое им уготовано в Украине. Пенсионеры редко отваживаются на такой радикальный шаг.
Так откуда возьмется повышение рождаемости?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:05

Зображення

А тем временем четко видим тенденцию - все больше американцев живет в арендованном жилье. И ставка аренды уверенно растет.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 22:15

  investorkiev написав:А тем временем четко видим тенденцию - все больше американцев живет в арендованном жилье. И ставка аренды уверенно растет.


Нужно еще в Огайо квартирку прикупить значит. Порог входа небольшой, а свои 10% чистыми в год генерит.
Если вложить от 500к и заняться всеми вопросами самому, то можно и 15% чистыми получать.
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