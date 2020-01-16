Додано: Нед 26 січ, 2020 20:17

Вот лонгрид на эту тему.







Сэмуэл Хантингтон, автор нашумевшего некогда бестселлера "Столкновение цивилизаций", помимо прочего утверждал что ни одна страна не может вырваться за пределы своей цивилизации и перейти в другую. При этом Хантингтон выделял девять цивилизаций:



Западная



Православная



Исламская



Индуистская



Синская



Японская



Африканская



Буддистская



Латиноамериканская



Хантингтон допускал что некая внутренняя или внешняя политическая сила может с помощью радикальных реформ, невероятных усилий, а также прямого насилия и террора временно вырвать ту или иную страну из ее цивилизации и навязать ей принципиально другой тип культуры.



Например, Ататюрк силовым путем пытался вырвать Турцию из исламской цивилизации и направить ее по западному пути развития. Большевики через красный террор пытались навязать православной России и Украине принципиально новую атеистическую цивилизацию. Европейский союз надеется что ему удалось полностью сменить православный код Греции и вовлечь ее в западную цивилизацию.



Примеров таких немало. Однако, Хантингтон утверждал что как бы не старались реформаторы, максимум через три поколения страна все равно возвратиться к своим корням, к своей базовой цивилизации, в основе которой лежит, конечно, соответствующая религия.



Похоже, что Хантингтон был прав. Как ни старались большевики , через три поколения Россия все равно вернулась на свой традиционный имперско- православный путь, в основе которого лежат принципы: самодержавие, православие, народность. И никакую демократию, верховенство права и равенство всех перед законом в России не построить.



Как ни пыталась турецкая армия и США удержать Турцию на светском пути развития, сколько не совершали государственных переворотов, а через три поколения уже всем стало ясно, что Турция возвращается в свою традиционную исламскую цивилизацию. В ближайшие годы в Турции будет изменена Конституция, она выйдет из всех европейских структур и из блока НАТО. Это вызовет потрясения в Европе и окончательно добьет ЕС и НАТО.



Европейский союз , который пытался соединить в едином политическом союзе западную, православную и исламскую цивилизации, на базе химерических общечеловеческих ценностей, уже не жилец. А ведь не прошло и одного поколения! А еще через два поколения эксперимент по созданию единых общечеловеков, будут вспоминать как недоразумение.



Греция останется внутри православной цивилизации и гей парады будут отменены во многих странах бывшего Евросоюза, где возрастет роль церкви и базовой религии.



Пять лет назад , после победы евромайдана , Запад всерьез поверил что он в состоянии сменить православный код Украины и привить ей западные ценности. Это было наивно. Впрочем Запад уже осознал , что он взялся за неподъемную задачу и он уже почти не предпринимает попыток обратить Украину в свою верю. Разница в масштабах проводимых гей парадов и Крестных ходов в Украине наглядно продемонстрировала Западу все безнадежность его усилий. Запад уже смирился с этим и дал понять Украине , что у нее нет никаких шансов войти в ЕС. Правда , неугомонный старик Сорос все еще никак не успокоится и безнадежно финансирует своих бесплодных и жадных до его грантов соросят.



Трех поколений в Украине ждать не придется. Через 15-20 лет Украина окончательно закрепит свой православный статус и откажется от европейского вектора. Страна возвратится к 100% президентской форме правления, как в России . При этом отношения с католической Польшей будут на порядок хуже, чем отношения с православной Россией. Тот же Хантингтон утверждал что войны между странами, принадлежащими одной цивилизации редко бывают длительными и ожесточенными. Напротив, войны между странами , принадлежащими к разным цивилизациям ,часто перерастают просто в бойни, в которые втягиваются многие другие страны.



От судьбы, точнее от своей цивилизации, не уйти!