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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1745174617471748

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 02:40

  investorkiev написав:
  rjkz написав:Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично.
Надо делать реальную перепись оставшегося населения.
Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах.
Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.


Я уверен что меньше чем 37 млн.

Возьмем маятниковых гастриков, которые работают 3мес/через 3, итого 6 месяцев в году они за границей.
При этом у них: есть укрпаспорт, есть Инн, есть прописка, есть активная симкарта и т.д.

Можно ли их считать за полноценного жителя страны? Врядли, ведь даже непрямых налогов он платит 0.5 от нормы, экономической активности в Украине у него тоже максимум 0.5 от нормы.

И огромная перспектива что такие «маятниковые» гастрики в итоге таки зацепятся там.

Сколько таких «полуграждан»? Явно не меньше 4 млн из посчитанных 37 млн.


Я уже не раз писал, что несколько моих знакомых, уехавших в Штаты 20 лет назад, до сих пор имеют украинский паспорт, ИНН и пр. При этом давно имеют американское гражданство и бывают в Украине раз в 3-5 лет от силы, другие последний раз были в 2007 году, третьи ни разу.
Таких миллионы.
Украинская статистика их "видит" как граждан Украины.
Насчет гастрабайтеров - в какой-то мере согласен.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 02:47

  investorkiev написав:Зображення

А тем временем четко видим тенденцию - все больше американцев живет в арендованном жилье. И ставка аренды уверенно растет.


1. Это удобно.
2. Это не так дорого, учитывая доходы.
3. ставка растет вместе с доходами и экономикой.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 02:55

  investorkiev написав:
  change_pm написав:
  investorkiev написав:А тем временем четко видим тенденцию - все больше американцев живет в арендованном жилье. И ставка аренды уверенно растет.


Нужно еще в Огайо квартирку прикупить значит. Порог входа небольшой, а свои 10% чистыми в год генерит.
Если вложить от 500к и заняться всеми вопросами самому, то можно и 15% чистыми получать.


Что то не верится в доходность 15% от аренды жилья в Сша.
Можете как-нибудь проиллюстрировать на примере?


Такое возможно только при альтернативных покупках по офф маркет прайсу, обычно префоркложе. Таких умных хватает, поэтому выцепить интересный кейс сложно, надо активно работать локтями. Но бывает. В Огайо - вполне поверю... впроцентах все может и быть красиво, но в абсолютных деньгах..только мейнтенс сожрет все доходы от объекта и еще больше. Фантазировать можно сколько угодно.
В интересных эриях китайцы скупают за кэшью (не путать с нашим кэшем, то есть без мортгиджа) и разогревают рынок, оставляя за бортом конкурентов.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 04:32

Ринок первинки гальмується і морозиться повним ходом.

Тому укро-їліта знову імітує діяльність в цій галузі: намагається зробити віртуальний реєстр новобудів.

Що вона, ця їліта, робила 29 років???
Я ж недарма пишу і писав про феодальну державу.

https://uainfo.org/blognews/1580056576- ... video.html
Востаннє редагувалось Frant в Пон 27 січ, 2020 04:37, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 04:36

  Понаехал написав:
  investorkiev написав:
  Frant написав:3) в проекції найближчих 20 -25 років держава зникне.



Все молодые уедут, останутся лишь пенсы, и экономика сама себя похоронит.

Плюс агрессивные соседи, имеющие виды на территории: Россия, Польща, Венгрия, Румыния.

к стати правильный пост. редко встречаю понимение, что Польща за последнее время(3 года) сделала не меньший удар чем РФ по нашей экономике.

Не треба плутати тепле з м'яким!

Поляки дали роботу з більш-менш достойною ЗП мільйонам (сотням тисячам) українців!

Інакше ми донині працювали би на укро-бидло-еліту за 50 дол/міс.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 04:42

  Faceless написав:
rjkz написав:Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...


Даже по данным Госстата, которому верить - это себя обмануть, между рождаемостью и смертностью разница порядка 200-250 тысяч последние годы. То есть минус миллион раз в четыре года.

Постоянно такая динамика не будет, возрастной дисбаланс рано или поздно выровняется, потому экстраполировать убыль населения на десяток лет вперёд неправильно


Така тенденція має місце вже 25+ років. І по суті функція є лінійною. Тобто найпростішою.
Тому передбачення робити легко і просто.
Потрібно лише визнати, що - фсьо!
Приїхали! Трамвай далі не іде!
А укро-кондуктор морозиться, клеїть дурня і тихцем краде гроші з гаманця пасажирів, доки трамвай стоїть.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 04:45

Для Фецслес.
Назвіть основні досягнення української еліти за останніх 29 років.

В царині економіки, демографії, охорони здоров'я, розвитку науки і т.п.

Га????
Бугага???
Суцільні мінуси, пся крев!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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