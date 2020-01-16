investorkiev написав:

rjkz написав: Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично.

Надо делать реальную перепись оставшегося населения.

Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах.

Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних. Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично.Надо делать реальную перепись оставшегося населения.Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах.Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.

Я уверен что меньше чем 37 млн.Возьмем маятниковых гастриков, которые работают 3мес/через 3, итого 6 месяцев в году они за границей.При этом у них: есть укрпаспорт, есть Инн, есть прописка, есть активная симкарта и т.д.Можно ли их считать за полноценного жителя страны? Врядли, ведь даже непрямых налогов он платит 0.5 от нормы, экономической активности в Украине у него тоже максимум 0.5 от нормы.И огромная перспектива что такие «маятниковые» гастрики в итоге таки зацепятся там.Сколько таких «полуграждан»? Явно не меньше 4 млн из посчитанных 37 млн.