Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Склоняюсь к мысли, что 37 млн - это тоже весьма оптимистично. Надо делать реальную перепись оставшегося населения. Причем новой команде надо делать это в начале своей каденции - это в их-же интересах. Во-первых, к концу каденции населения останется еще меньше, а во-вторых - и ежу понятно, что "фиксация" цифры в 2020 - это не вина нынешних.
Я уверен что меньше чем 37 млн.
Возьмем маятниковых гастриков, которые работают 3мес/через 3, итого 6 месяцев в году они за границей. При этом у них: есть укрпаспорт, есть Инн, есть прописка, есть активная симкарта и т.д.
Можно ли их считать за полноценного жителя страны? Врядли, ведь даже непрямых налогов он платит 0.5 от нормы, экономической активности в Украине у него тоже максимум 0.5 от нормы.
И огромная перспектива что такие «маятниковые» гастрики в итоге таки зацепятся там.
Сколько таких «полуграждан»? Явно не меньше 4 млн из посчитанных 37 млн.
Я уже не раз писал, что несколько моих знакомых, уехавших в Штаты 20 лет назад, до сих пор имеют украинский паспорт, ИНН и пр. При этом давно имеют американское гражданство и бывают в Украине раз в 3-5 лет от силы, другие последний раз были в 2007 году, третьи ни разу. Таких миллионы. Украинская статистика их "видит" как граждан Украины. Насчет гастрабайтеров - в какой-то мере согласен.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
investorkiev написав:А тем временем четко видим тенденцию - все больше американцев живет в арендованном жилье. И ставка аренды уверенно растет.
Нужно еще в Огайо квартирку прикупить значит. Порог входа небольшой, а свои 10% чистыми в год генерит. Если вложить от 500к и заняться всеми вопросами самому, то можно и 15% чистыми получать.
Что то не верится в доходность 15% от аренды жилья в Сша. Можете как-нибудь проиллюстрировать на примере?
Такое возможно только при альтернативных покупках по офф маркет прайсу, обычно префоркложе. Таких умных хватает, поэтому выцепить интересный кейс сложно, надо активно работать локтями. Но бывает. В Огайо - вполне поверю... впроцентах все может и быть красиво, но в абсолютных деньгах..только мейнтенс сожрет все доходы от объекта и еще больше. Фантазировать можно сколько угодно. В интересных эриях китайцы скупают за кэшью (не путать с нашим кэшем, то есть без мортгиджа) и разогревают рынок, оставляя за бортом конкурентов.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz написав:Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...
Даже по данным Госстата, которому верить - это себя обмануть, между рождаемостью и смертностью разница порядка 200-250 тысяч последние годы. То есть минус миллион раз в четыре года.
Постоянно такая динамика не будет, возрастной дисбаланс рано или поздно выровняется, потому экстраполировать убыль населения на десяток лет вперёд неправильно
Така тенденція має місце вже 25+ років. І по суті функція є лінійною. Тобто найпростішою. Тому передбачення робити легко і просто. Потрібно лише визнати, що - фсьо! Приїхали! Трамвай далі не іде! А укро-кондуктор морозиться, клеїть дурня і тихцем краде гроші з гаманця пасажирів, доки трамвай стоїть.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців