rjkz написав:Такое возможно только при альтернативных покупках по офф маркет прайсу, обычно префоркложе. Таких умных хватает, поэтому выцепить интересный кейс сложно, надо активно работать локтями. Но бывает. В Огайо - вполне поверю... впроцентах все может и быть красиво, но в абсолютных деньгах..только мейнтенс сожрет все доходы от объекта и еще больше. Фантазировать можно сколько угодно.
В интересных эриях китайцы скупают за кэшью (не путать с нашим кэшем, то есть без мортгиджа) и разогревают рынок, оставляя за бортом конкурентов.
Я понимал бы ваш апломб, если бы у вас был СОБСТВЕННЫЙ опыт покупки, владения и получения дохода от недвиги в Штатах, но у вас его же нет?
Поэтому ваше мнение экспертным не назвать да и ветка не о недвиге в Штатах.