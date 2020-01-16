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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 27 січ, 2020 06:46
rjkz написав:
Такое возможно только при альтернативных покупках по офф маркет прайсу, обычно префоркложе. Таких умных хватает, поэтому выцепить интересный кейс сложно, надо активно работать локтями. Но бывает. В Огайо - вполне поверю... впроцентах все может и быть красиво, но в абсолютных деньгах..только мейнтенс сожрет все доходы от объекта и еще больше. Фантазировать можно сколько угодно.
В интересных эриях китайцы скупают за кэшью (не путать с нашим кэшем, то есть без мортгиджа) и разогревают рынок, оставляя за бортом конкурентов.
Я понимал бы ваш апломб, если бы у вас был СОБСТВЕННЫЙ опыт покупки, владения и получения дохода от недвиги в Штатах, но у вас его же нет?
Поэтому ваше мнение экспертным не назвать
да и ветка не о недвиге в Штатах.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 07:14
investorkiev написав:
Что то не верится в доходность 15% от аренды жилья в Сша.
Можете как-нибудь проиллюстрировать на примере?
Ответил тутай Інвестуємо в нерухомість закордоном
в профильной ветке
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Додано: Пон 27 січ, 2020 10:33
investorkiev написав:
А тем временем четко видим тенденцию - все больше американцев живет в арендованном жилье. И ставка аренды уверенно растет.
За рахунок "понаєхів".
В Україні - ситуація зворотня.
Взагалі, зменшення населення з 52 млн до 37 млн у відносно мирний час за 29 років - це пряма ознака управлінської катастрофи.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 27 січ, 2020 10:46
investorkiev Люди, которые прошли мои тренинги, обычно в таком диалоге находятся в эмоциональной позиции "Хозяин", несмотря на то, что являются арендаторами. И часто перезванивают мне и благодарят.
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