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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:43
change_pm написав: rjkz написав:
Такое возможно только при альтернативных покупках по офф маркет прайсу, обычно префоркложе. Таких умных хватает, поэтому выцепить интересный кейс сложно, надо активно работать локтями. Но бывает. В Огайо - вполне поверю... впроцентах все может и быть красиво, но в абсолютных деньгах..только мейнтенс сожрет все доходы от объекта и еще больше. Фантазировать можно сколько угодно.
В интересных эриях китайцы скупают за кэшью (не путать с нашим кэшем, то есть без мортгиджа) и разогревают рынок, оставляя за бортом конкурентов.
Я понимал бы ваш апломб, если бы у вас был СОБСТВЕННЫЙ опыт покупки, владения и получения дохода от недвиги в Штатах, но у вас его же нет?
Поэтому ваше мнение экспертным не назвать
да и ветка не о недвиге в Штатах.
И на чей пост на этой ветке я отвечал?
Зеркало поблизости есть?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 14:48
airmax78 написав:investorkiev
Люди, которые прошли мои тренинги, обычно в таком диалоге находятся в эмоциональной позиции "Хозяин", несмотря на то, что являются арендаторами. И часто перезванивают мне и благодарят.
Не утрируйте, скорей всего они Вам не звонят, а присылают дворецкого с депешей...))))
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:00
Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:
[quote="_Mykola_"][quote="4852277:lejko_vit"]
Где в этой таблице вы увидели такое?
Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...
Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно
Даже по данным Госстата, которому верить - это себя обмануть, между рождаемостью и смертностью разница порядка 200-250 тысяч последние годы. То есть минус миллион раз в четыре года. А тот факт, что сваливает трудоспособное население, да еще и с детьми и очень редко с пожилыми родителями, то оставшеееся население резко "стареет", что будет вести к увеличению "естественной" убыли.[/quote]Постоянно такая динамика не будет, возрастной дисбаланс рано или поздно выровняется, потому экстраполировать убыль населения на десяток лет вперёд неправильно[/quote]
Даже если рождаемость значительно увеличится, что маловероятно (скорее, как в известном анекдоте, нам помогут инопланетяне) ,дисбаланс никуда не исчезнет и текущая демографическая яма передвинется вверх по диаграмме-елочке. Ведь сразу двадцатилетних не нарожают. Уже будет то, что будет.
Впрочем, азиаты нас выручат.
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alter
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Додано: Пон 27 січ, 2020 17:49
alter написав:
Даже если рождаемость значительно увеличится, что маловероятно (скорее, как в известном анекдоте, нам помогут инопланетяне) ,дисбаланс никуда не исчезнет и текущая демографическая яма передвинется вверх по диаграмме-елочке. Ведь сразу двадцатилетних не нарожают. Уже будет то, что будет. Впрочем, азиаты нас выручат.
И может это пойдет на пользу.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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rjkz
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Додано: Пон 27 січ, 2020 20:30
rjkz написав:
И на чей пост на этой ветке я отвечал?
Зеркало поблизости есть?
Так это я про себя и говорил. У меня "бревно" в глазу.
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change_pm
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