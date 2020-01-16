Додано: Пон 27 січ, 2020 17:00

Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав: [quote="_Mykola_"][quote="4852277:lejko_vit"]

Где в этой таблице вы увидели такое? [quote="_Mykola_"][quote="4852277:lejko_vit"]Где в этой таблице вы увидели такое?

Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира... Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...



Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно

Даже по данным Госстата, которому верить - это себя обмануть, между рождаемостью и смертностью разница порядка 200-250 тысяч последние годы. То есть минус миллион раз в четыре года. А тот факт, что сваливает трудоспособное население, да еще и с детьми и очень редко с пожилыми родителями, то оставшеееся население резко "стареет", что будет вести к увеличению "естественной" убыли.[/quote]Постоянно такая динамика не будет, возрастной дисбаланс рано или поздно выровняется, потому экстраполировать убыль населения на десяток лет вперёд неправильно[/quote]Даже если рождаемость значительно увеличится, что маловероятно (скорее, как в известном анекдоте, нам помогут инопланетяне) ,дисбаланс никуда не исчезнет и текущая демографическая яма передвинется вверх по диаграмме-елочке. Ведь сразу двадцатилетних не нарожают. Уже будет то, что будет.Впрочем, азиаты нас выручат.