Додано: Сер 29 січ, 2020 11:50

Драма поколения: пенсий не будет. 3 вывода из “переписи Дубилета”Что будет, если в 2023 году, накопительные пенсии так и не появятся в Украине? Украинские пенсионеры – нынешние и потенциальные – в таком случае имеют два варианта. Первый – ждать, пока демографические проблемы окончательно подкосят солидарную систему. Второй – накапливать самостоятельно.Такая возможность у украинцев есть уже 20 лет. По данным Нацкомфинуслуг, на начало июля 2019 в Украине было 63 негосударственных пенсионных фонда – так называемый третий уровень пенсионной системы.Многие из частных фондов демонстрируют стабильно хорошие показатели, давая доходность в 15% годовых и выше, что превышает инфляцию за последние три года. При этом никто не заставляет украинцев все свои сбережения отдавать НПФ: даже суммы в 100-200-500 грн в месяц через 20 лет могут стать ощутимой прибавкой к государственной пенсии.Но пока количество участников негосударственных пенсионных фондов неприятно впечатляет – 868,6 тыс. человек. В стране с 12,4 млн граждан пенсионного и предпенсионного возраста, такая статистика не может не пугать."