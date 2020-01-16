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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1745174617471748

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:43

  change_pm написав:
  rjkz написав:Такое возможно только при альтернативных покупках по офф маркет прайсу, обычно префоркложе. Таких умных хватает, поэтому выцепить интересный кейс сложно, надо активно работать локтями. Но бывает. В Огайо - вполне поверю... впроцентах все может и быть красиво, но в абсолютных деньгах..только мейнтенс сожрет все доходы от объекта и еще больше. Фантазировать можно сколько угодно.
В интересных эриях китайцы скупают за кэшью (не путать с нашим кэшем, то есть без мортгиджа) и разогревают рынок, оставляя за бортом конкурентов.


Я понимал бы ваш апломб, если бы у вас был СОБСТВЕННЫЙ опыт покупки, владения и получения дохода от недвиги в Штатах, но у вас его же нет?

:lol:
Поэтому ваше мнение экспертным не назвать :) да и ветка не о недвиге в Штатах.


И на чей пост на этой ветке я отвечал? :lol: Зеркало поблизости есть?
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 14:48

  airmax78 написав:investorkiev Люди, которые прошли мои тренинги, обычно в таком диалоге находятся в эмоциональной позиции "Хозяин", несмотря на то, что являются арендаторами. И часто перезванивают мне и благодарят.


Не утрируйте, скорей всего они Вам не звонят, а присылают дворецкого с депешей...))))
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:00

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Faceless написав:
rjkz написав:
  Faceless написав:[quote="_Mykola_"][quote="4852277:lejko_vit"]
Где в этой таблице вы увидели такое?

Рассматриваем внимательно, и прикидываем размер сокращения населения при текущих условиях через 20 лет, когда те кому сейчас за 40 начнут уходить кто с работы, а кто и с этого мира...


Только одно упущение - такая цифра могла бы быть при полном отсутствии рождаемости, а это мягко говоря не корректно


Даже по данным Госстата, которому верить - это себя обмануть, между рождаемостью и смертностью разница порядка 200-250 тысяч последние годы. То есть минус миллион раз в четыре года. А тот факт, что сваливает трудоспособное население, да еще и с детьми и очень редко с пожилыми родителями, то оставшеееся население резко "стареет", что будет вести к увеличению "естественной" убыли.[/quote]Постоянно такая динамика не будет, возрастной дисбаланс рано или поздно выровняется, потому экстраполировать убыль населения на десяток лет вперёд неправильно[/quote]

Даже если рождаемость значительно увеличится, что маловероятно (скорее, как в известном анекдоте, нам помогут инопланетяне) ,дисбаланс никуда не исчезнет и текущая демографическая яма передвинется вверх по диаграмме-елочке. Ведь сразу двадцатилетних не нарожают. Уже будет то, что будет.
Впрочем, азиаты нас выручат.
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 17:49

  alter написав:
Даже если рождаемость значительно увеличится, что маловероятно (скорее, как в известном анекдоте, нам помогут инопланетяне) ,дисбаланс никуда не исчезнет и текущая демографическая яма передвинется вверх по диаграмме-елочке. Ведь сразу двадцатилетних не нарожают. Уже будет то, что будет.
Впрочем, азиаты нас выручат.


И может это пойдет на пользу.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2020 20:30

  rjkz написав:И на чей пост на этой ветке я отвечал? :lol: Зеркало поблизости есть?


Так это я про себя и говорил. У меня "бревно" в глазу.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:50

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Драма поколения: пенсий не будет. 3 вывода из “переписи Дубилета”

"Украинцы не понимают масштаба угрозы

Что будет, если в 2023 году, накопительные пенсии так и не появятся в Украине? Украинские пенсионеры – нынешние и потенциальные – в таком случае имеют два варианта. Первый – ждать, пока демографические проблемы окончательно подкосят солидарную систему. Второй – накапливать самостоятельно.

Такая возможность у украинцев есть уже 20 лет. По данным Нацкомфинуслуг, на начало июля 2019 в Украине было 63 негосударственных пенсионных фонда – так называемый третий уровень пенсионной системы.

Многие из частных фондов демонстрируют стабильно хорошие показатели, давая доходность в 15% годовых и выше, что превышает инфляцию за последние три года. При этом никто не заставляет украинцев все свои сбережения отдавать НПФ: даже суммы в 100-200-500 грн в месяц через 20 лет могут стать ощутимой прибавкой к государственной пенсии.

Но пока количество участников негосударственных пенсионных фондов неприятно впечатляет – 868,6 тыс. человек. В стране с 12,4 млн граждан пенсионного и предпенсионного возраста, такая статистика не может не пугать."

https://finance.liga.net/personal/opini ... i-dubileta
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 11:59

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  _Mykola_ написав:Драма поколения: пенсий не будет
Не все доживут до неё,вернее не только лишь все
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 13:49

_Mykola_
Частные пенсионные фонды? Это с нашими то обвалами гривны раз в 5 лет?)))
antey1969
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