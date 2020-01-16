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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 29 січ, 2020 21:58
Коллеги, нужен совет.
Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?
Это у меня одного какой-то несезон странный?
При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.
Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.
Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??
Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.
Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.
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investorkiev
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:03
investorkiev написав:
Коллеги, нужен совет.
Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?
Это у меня одного какой-то несезон странный?
При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.
Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.
Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??
Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.
Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.
Это контуженные рОкетой. Ходят в прострации, не могут понять что произошло.
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airmax78
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1
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:07
antey1969 написав:_Mykola_
Частные пенсионные фонды? Это с нашими то обвалами гривны раз в 5 лет?)))
Банкопады мы проходили....теперь будут схему через ПФ проигрывать.
Хотя в остальном все очевидно - пенсионная система уже за порогом краха.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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rjkz
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2
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:09
airmax78 написав: investorkiev написав:
Коллеги, нужен совет.
Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?
Это у меня одного какой-то несезон странный?
При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.
Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.
Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??
Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.
Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.
Это контуженные рОкетой. Ходят в прострации, не могут понять что произошло.
Вот именно такое впечатление. Обычно как: назначаешь просмотр, люди приходят (все кто будет жить - один или семейная пара), смотрят, нравится - снимают. Все.
Сейчас: какой-то араб из Одессы пришел смотреть квартиру "для девушки - дочки моих друзей, она сейчас в Одессе живет, но как только я найду квартиру - сразу переедет". Натуральный араб - то ли египтянин, то ли сириец.
Ну вот какие-то сложные варианты взаимоотношений.
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investorkiev
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:14
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Коллеги, нужен совет.
Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?
Это у меня одного какой-то несезон странный?
При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.
Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.
Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??
Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.
Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.
Это контуженные рОкетой. Ходят в прострации, не могут понять что произошло.
Вот именно такое впечатление. Обычно как: назначаешь просмотр, люди приходят (все кто будет жить - один или семейная пара), смотрят, нравится - снимают. Все.
Сейчас: какой-то араб из Одессы пришел смотреть квартиру "для девушки - дочки моих друзей, она сейчас в Одессе живет, но как только я найду квартиру - сразу переедет". Натуральный араб - то ли египтянин, то ли сириец.
Ну вот какие-то сложные варианты взаимоотношений.
Привыкайте, скоро будут и арабы и китайцы и пакистанцы основными соискателями
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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rjkz
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2
Додано: Сер 29 січ, 2020 22:24
rjkz написав:
Привыкайте, скоро будут и арабы и китайцы и пакистанцы основными соискателями
это факт.
Индус был - я отказал (в прошлом году) - воняет благовониями, завоняет квартиру.
Иранец жил еще давно - пустил только потому что был женат на нашей бабе.
Грузину отказал.
Китайцы раза 3 встречались по разным квартирам - отказал всем. По телефону: будет жить семейная пара работающих тут кетайцев. Приходишь - мужик кетаец с понтом с переводчиком говорит: буду жить я и пару коллег. Я говорю, что за нах, тут только одна кровать, хочу чтоб жила семейная пара. Он говорит: ок, я буду жить с кетайской женщиной. Вобщем врет и глаза не расширяются. Внятно обьяснить кто же будет жить и сколько их - не может. послал.
Приходила наша молодая баба с мужем - египтянином. Не срослось по срокам.
Азейбаржанец живет уже второй год, хотя на вид немного страненький, но в квартире всегда идеальный порядок.
Две студентки - Нигерийки - отказал сразу.
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investorkiev
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:28
С такой демографической и эмиграционной (эвакуционной) ситуацией - то ли ещё будет!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Сер 29 січ, 2020 22:49
investorkiev написав:
Коллеги, нужен совет.
Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?
Это у меня одного какой-то несезон странный?
При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.
Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.
Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??
Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.
Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.
Натаха, тобі ж пояснювали розумні люди: населення мінус 15 млн чол з 1992 року. Квартир дофіга, квартирантів мало.
Далі - буде ще менше!
Тому бери тих, що з мопсами!
Або ж -20% від вартості.
Коли рокета завалиться повністю, будеш здавати за комунальні + 100 Дол/міс.
Або ж продаси своє нерухоме київське майно і повернешся в Донецьк. Там,кажуть, рускій мір цвіте і пахне, ікономіка на підйомі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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