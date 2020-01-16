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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1746174717481749

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:03

  investorkiev написав:Коллеги, нужен совет.

Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?

Это у меня одного какой-то несезон странный?

При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.
Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.
Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??
Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.

Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.

Это контуженные рОкетой. Ходят в прострации, не могут понять что произошло.
airmax78
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:07

  antey1969 написав:_Mykola_
Частные пенсионные фонды? Это с нашими то обвалами гривны раз в 5 лет?)))


Банкопады мы проходили....теперь будут схему через ПФ проигрывать. :mrgreen:
Хотя в остальном все очевидно - пенсионная система уже за порогом краха.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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2
Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:09

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Коллеги, нужен совет.

Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?

Это у меня одного какой-то несезон странный?

При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.
Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.
Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??
Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.

Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.

Это контуженные рОкетой. Ходят в прострации, не могут понять что произошло.



Вот именно такое впечатление. Обычно как: назначаешь просмотр, люди приходят (все кто будет жить - один или семейная пара), смотрят, нравится - снимают. Все.

Сейчас: какой-то араб из Одессы пришел смотреть квартиру "для девушки - дочки моих друзей, она сейчас в Одессе живет, но как только я найду квартиру - сразу переедет". Натуральный араб - то ли египтянин, то ли сириец.
Ну вот какие-то сложные варианты взаимоотношений.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:14

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Коллеги, нужен совет.

Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?

Это у меня одного какой-то несезон странный?

При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.
Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.
Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??
Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.

Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.

Это контуженные рОкетой. Ходят в прострации, не могут понять что произошло.



Вот именно такое впечатление. Обычно как: назначаешь просмотр, люди приходят (все кто будет жить - один или семейная пара), смотрят, нравится - снимают. Все.

Сейчас: какой-то араб из Одессы пришел смотреть квартиру "для девушки - дочки моих друзей, она сейчас в Одессе живет, но как только я найду квартиру - сразу переедет". Натуральный араб - то ли египтянин, то ли сириец.
Ну вот какие-то сложные варианты взаимоотношений.


Привыкайте, скоро будут и арабы и китайцы и пакистанцы основными соискателями
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:24

  rjkz написав:
Привыкайте, скоро будут и арабы и китайцы и пакистанцы основными соискателями

это факт.
Индус был - я отказал (в прошлом году) - воняет благовониями, завоняет квартиру.
Иранец жил еще давно - пустил только потому что был женат на нашей бабе.
Грузину отказал.
Китайцы раза 3 встречались по разным квартирам - отказал всем. По телефону: будет жить семейная пара работающих тут кетайцев. Приходишь - мужик кетаец с понтом с переводчиком говорит: буду жить я и пару коллег. Я говорю, что за нах, тут только одна кровать, хочу чтоб жила семейная пара. Он говорит: ок, я буду жить с кетайской женщиной. Вобщем врет и глаза не расширяются. Внятно обьяснить кто же будет жить и сколько их - не может. послал.
Приходила наша молодая баба с мужем - египтянином. Не срослось по срокам.
Азейбаржанец живет уже второй год, хотя на вид немного страненький, но в квартире всегда идеальный порядок.
Две студентки - Нигерийки - отказал сразу.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:28

С такой демографической и эмиграционной (эвакуционной) ситуацией - то ли ещё будет!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 22:49

  investorkiev написав:Коллеги, нужен совет.

Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?

Это у меня одного какой-то несезон странный?

При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.
Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.
Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??
Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.

Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.

Натаха, тобі ж пояснювали розумні люди: населення мінус 15 млн чол з 1992 року. Квартир дофіга, квартирантів мало.
Далі - буде ще менше!
Тому бери тих, що з мопсами!
Або ж -20% від вартості.

Коли рокета завалиться повністю, будеш здавати за комунальні + скільки дадуть.

Або ж продаси своє нерухоме київське майно і повернешся в Донецьк. Там,кажуть, рускій мір цвіте і пахне, ікономіка на підйомі.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 30 січ, 2020 07:22, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 07:05

  investorkiev написав:Коллеги, нужен совет.

Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?

Это у меня одного какой-то несезон странный?

При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.
Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.
Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??
Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.

Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.


-20% от ценника по обьявлению - это скорее всего исключение, чем правило. Хотя с другой стороны в Англии 5% чистыми от сдачи в аренду считается ОК. Почему КРЖН не стремиться к данным цифрам?

Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором"
А в это время в Англии (вчера читал на эту тему статью) - только 20% британских лендлордов благосклонны к собачатникам/кошатникам. Но по статитике института арендаторов (да-да, в Англии и такой есть :) ), собачатники/кошатники более склонны к более длительному проживанию и более чистоплотны.

Так что окройте глаза, почисте уши и дастся вам истина. Нужно просто ее увидеть.

1. Рокета уже на абрите, нужно выходить.
2. Сдавать собачатникам/кошатникам выгоднее. Как говорится, будь пэт френдли :)
3. Учить китайский / арабский.

зю. Квартира ж тоже товар, вы ж должны понимать, кто его может в нашей стране арендовать. Где будет спрос? От кого?
Думай.те!
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 07:19

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Коллеги, нужен совет.

Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?

Это у меня одного какой-то несезон странный?

При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.
Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.
Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??
Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.

Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.

Это контуженные рОкетой. Ходят в прострации, не могут понять что произошло.

Скоріше,контужені освітою МВА.
Як це у Грибоєдова "Горе від розуму")))
Правда, диплом МВА і розум - то різні речі)))
Нічого, ще пару років депопуляції - і Натаха з задоволенням буде здавати житло не те що китайцям чи грузинам, а й мопсам і бабуїнам)))
Аби платили комунальні плюс 100 дол/міс зверху)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 07:34

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Пенсионная система... а сколько реально надо отложить на двоих пенсионеров перед выходом на пенсию? Хватит на двоих 120 usd на дожитие в Украине? Почему спрашиваю - 120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет. Только 4% имеют такие сбережения
Понаехал
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