Додано: Сер 29 січ, 2020 22:28

С такой демографической и эмиграционной (эвакуционной) ситуацией - то ли ещё будет!

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин