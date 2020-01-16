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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:07
Vlad442 написав:
Это обычная ситуация при завышенной цене. Нормальные не приходят смотреть, потому что у них перед глазами есть более дешевые варианты
Натаха, зменшуй орендну ставку на 20% - і буде тобі щастя)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:32
investorkiev написав: rjkz написав:
Две студентки - Нигерийки - отказал сразу.
А нигерийки-то чем не угодили?))
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Додано: Чет 30 січ, 2020 12:35
Понаехал написав:
Пенсионная система... а сколько реально надо отложить на двоих пенсионеров перед выходом на пенсию? Хватит на двоих 120 usd на дожитие в Украине? Почему спрашиваю - 120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет. Только 4% имеют такие сбережения
Интересно, но не совсем понял, уточните плз: вводная на пенсию и "дожитие" - 120К или 401К USD в украинских реалиях на двоих?
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