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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1747174817491750

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:07

  Vlad442 написав:Это обычная ситуация при завышенной цене. Нормальные не приходят смотреть, потому что у них перед глазами есть более дешевые варианты

Натаха, зменшуй орендну ставку на 20% - і буде тобі щастя)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:32

  investorkiev написав:
  rjkz написав:
Две студентки - Нигерийки - отказал сразу.


А нигерийки-то чем не угодили?))
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 12:35

  Понаехал написав:Пенсионная система... а сколько реально надо отложить на двоих пенсионеров перед выходом на пенсию? Хватит на двоих 120 usd на дожитие в Украине? Почему спрашиваю - 120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет. Только 4% имеют такие сбережения


Интересно, но не совсем понял, уточните плз: вводная на пенсию и "дожитие" - 120К или 401К USD в украинских реалиях на двоих?
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 15:59

  _Mykola_ написав:
  Понаехал написав:120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет.

А если на человеческий перевести?

ИМХО чтобы в Украине надежно спрятать в банки 120к в валюте... надо здорово потрудиться.

Ну считаем 60к на человека.
Я просто аппроксимирую на американские реалии.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:03

  pirat-d написав:
Интересно, но не совсем понял, уточните плз: вводная на пенсию и "дожитие" - 120К или 401К USD в украинских реалиях на двоих?

В общем 120000 $. Это топ сейверы в США до 40 лет в США люди откладыват по программе налоговой 401к, (529 и рут не рассматриваем)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:21

  pirat-d написав:
  Понаехал написав:Пенсионная система... а сколько реально надо отложить на двоих пенсионеров перед выходом на пенсию? Хватит на двоих 120 usd на дожитие в Украине? Почему спрашиваю - 120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет. Только 4% имеют такие сбережения


Интересно, но не совсем понял, уточните плз: вводная на пенсию и "дожитие" - 120К или 401К USD в украинских реалиях на двоих?


401K - это личный пенсионный план в США, куда либо работник либо работник и работодатель делают отчисления с ЗП, которые в этот момент не облагаются налогом (у работодателя так и вовсе снимаются с налогообложения...типа благотворительность). Это выгодно тем, у кого высокая ЗП (и/или щедрый работодатель), тк налогообложение прогрессивное, то уменьшив свою ЗП отложением на 401 К, человек сохраняет эти деньги, когда он начнет снимать их, то будет с них платить налоги, но если к этому времени его доходы будут меньше (что логично), то и налоги с снимаемых сумм тоже меньше. Такая себе законная минимизация налогов со сберегательным смыслом.
Снять эти деньги можно и до выхода на пенсию, но тогда сразу надо будет платить налоги.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:23

  pirat-d написав:
  investorkiev написав:
  rjkz написав:
Две студентки - Нигерийки - отказал сразу.


А нигерийки-то чем не угодили?))

За такие высказывания этого лендлорда уже б в тюрьму засунули в некоторых странах.
И вообще не бывает плохих арендаторов, а бывает плохо составленный/ не работающий договор.
Когда мой бос(он родом из Индии) сеьезжал с орендного дома, его просто вынудили заплатить сумму сопоставимую с полным ремонтом(стены красить и ковёр менять во всем доме, вычищать от запаха карри). Он позлился , но заплатил :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:30

  rjkz написав:
401K - ...

стоит добавить, что как правило, эти деньги вложены в стоки(манимаркет не рассматриваем) и, как следствие, раз в 10 лет половина суммы сгорает(в долларовом эквиваленте) , а потом вместе со стоками отрастает :) Очень часто в США люди проедают свой 401к, снимая его во время кризиса, когда нет работы и, как следствие, теряют ~75% от первоначальной суммы :)
И ещё момент: по статистике миллениалы почти не имеют сбережений.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 16:30

  Понаехал написав:
  _Mykola_ написав:
  Понаехал написав:120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет.

А если на человеческий перевести?

ИМХО чтобы в Украине надежно спрятать в банки 120к в валюте... надо здорово потрудиться.

Ну считаем 60к на человека.
Я просто аппроксимирую на американские реалии.

В наших реалиях это по десятку банков надо побегать будущему пенсионеру.
Ну и наверное при таком количестве банков, за десяток лет почти на 100% понадобится пройти через фонд гарантирования с потерями на конвертациях. Непростое это дело в украинских реалиях. :evil:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:20

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  _Mykola_ написав:по десятку банков надо побегать

По декількох десятках.
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