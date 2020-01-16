Додано: Чет 30 січ, 2020 16:21

pirat-d написав: Понаехал написав: Пенсионная система... а сколько реально надо отложить на двоих пенсионеров перед выходом на пенсию? Хватит на двоих 120 usd на дожитие в Украине? Почему спрашиваю - 120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет. Только 4% имеют такие сбережения Пенсионная система... а сколько реально надо отложить на двоих пенсионеров перед выходом на пенсию? Хватит на двоих 120 usd на дожитие в Украине? Почему спрашиваю - 120к - это топ сейверы в США по 401к до 40 лет. Только 4% имеют такие сбережения



Интересно, но не совсем понял, уточните плз: вводная на пенсию и "дожитие" - 120К или 401К USD в украинских реалиях на двоих? Интересно, но не совсем понял, уточните плз: вводная на пенсию и "дожитие" - 120К или 401К USD в украинских реалиях на двоих?

401K - это личный пенсионный план в США, куда либо работник либо работник и работодатель делают отчисления с ЗП, которые в этот момент не облагаются налогом (у работодателя так и вовсе снимаются с налогообложения...типа благотворительность). Это выгодно тем, у кого высокая ЗП (и/или щедрый работодатель), тк налогообложение прогрессивное, то уменьшив свою ЗП отложением на 401 К, человек сохраняет эти деньги, когда он начнет снимать их, то будет с них платить налоги, но если к этому времени его доходы будут меньше (что логично), то и налоги с снимаемых сумм тоже меньше. Такая себе законная минимизация налогов со сберегательным смыслом.Снять эти деньги можно и до выхода на пенсию, но тогда сразу надо будет платить налоги.