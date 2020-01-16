Натаха, зменшуй орендну ставку на 20% - і буде тобі щастя)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:07
Натаха, зменшуй орендну ставку на 20% - і буде тобі щастя)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:32
Додано: Чет 30 січ, 2020 12:35
Интересно, но не совсем понял, уточните плз: вводная на пенсию и "дожитие" - 120К или 401К USD в украинских реалиях на двоих?
Додано: Чет 30 січ, 2020 15:59
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:03
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:21
401K - это личный пенсионный план в США, куда либо работник либо работник и работодатель делают отчисления с ЗП, которые в этот момент не облагаются налогом (у работодателя так и вовсе снимаются с налогообложения...типа благотворительность). Это выгодно тем, у кого высокая ЗП (и/или щедрый работодатель), тк налогообложение прогрессивное, то уменьшив свою ЗП отложением на 401 К, человек сохраняет эти деньги, когда он начнет снимать их, то будет с них платить налоги, но если к этому времени его доходы будут меньше (что логично), то и налоги с снимаемых сумм тоже меньше. Такая себе законная минимизация налогов со сберегательным смыслом.
Снять эти деньги можно и до выхода на пенсию, но тогда сразу надо будет платить налоги.
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:23
За такие высказывания этого лендлорда уже б в тюрьму засунули в некоторых странах.
И вообще не бывает плохих арендаторов, а бывает плохо составленный/ не работающий договор.
Когда мой бос(он родом из Индии) сеьезжал с орендного дома, его просто вынудили заплатить сумму сопоставимую с полным ремонтом(стены красить и ковёр менять во всем доме, вычищать от запаха карри). Он позлился , но заплатил
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:30
стоит добавить, что как правило, эти деньги вложены в стоки(манимаркет не рассматриваем) и, как следствие, раз в 10 лет половина суммы сгорает(в долларовом эквиваленте) , а потом вместе со стоками отрастает Очень часто в США люди проедают свой 401к, снимая его во время кризиса, когда нет работы и, как следствие, теряют ~75% от первоначальной суммы
И ещё момент: по статистике миллениалы почти не имеют сбережений.
Додано: Чет 30 січ, 2020 16:30
В наших реалиях это по десятку банков надо побегать будущему пенсионеру.
Ну и наверное при таком количестве банков, за десяток лет почти на 100% понадобится пройти через фонд гарантирования с потерями на конвертациях. Непростое это дело в украинских реалиях.
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:20
Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -
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