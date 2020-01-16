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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2020 17:27
Квесторе_поверніться написав: _Mykola_ написав:
по десятку банков надо побегать
По декількох десятках.
60куе/10банок= 6 куе/банка (200 тыс грн при курсе 33,33)
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_Mykola_
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:38
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Коллеги, нужен совет.
Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?
Это у меня одного какой-то несезон странный?
При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.
Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.
Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??
Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.
Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.
Это контуженные рОкетой. Ходят в прострации, не могут понять что произошло.
Вот именно такое впечатление. Обычно как: назначаешь просмотр, люди приходят (все кто будет жить - один или семейная пара), смотрят, нравится - снимают. Все.
Сейчас: какой-то араб из Одессы пришел смотреть квартиру "для девушки - дочки моих друзей, она сейчас в Одессе живет, но как только я найду квартиру - сразу переедет". Натуральный араб - то ли египтянин, то ли сириец.
Ну вот какие-то сложные варианты взаимоотношений.
С арабами категорически не рекомендовал-бы связываться , имею опыт двух сдачь сдудентам из Израиля и Египта, девушки не лучше парней, ужастно не чистоплотные в квартире и варварское отношение к арендуемому имуществу
.
п.с. очень хитрые и склонны к обману.
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Vadim V
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:38
_Mykola_ написав: Квесторе_поверніться написав: _Mykola_ написав:
по десятку банков надо побегать
По декількох десятках.
60куе/10банок= 6 куе/банка (200 тыс грн при курсе 33,33)
Вы рассчитываете, что к моменту выхода на пенсию будет курс не выше 33?
Держи оптимиста!
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alter
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:38
_Mykola_ написав:
В наших реалиях это по десятку банков надо побегать будущему пенсионеру.
Ну и наверное при таком количестве банков, за десяток лет почти на 100% понадобится пройти через фонд гарантирования с потерями на конвертациях. Непростое это дело в украинских реалиях.
а что вас заставляет держать деньги в украинских банках?
Польша, Белорусь(до недавнего времени), Кипр, Литва... много стран.
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Понаехал
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:48
Лучший пенсионный фонд это однушка у метро в аренде.
Пока копится на однушку, играться с разными инструментами - на вкус и цвет...
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artlife
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Додано: Чет 30 січ, 2020 17:57
Понаехал написав: artlife написав:
Лучший пенсионный фонд это однушка у метро в аренде.
Пока копится на однушку, играться с разными инструментами - на вкус и цвет...
динамику населения видел? кто в этой однушке будет жить?
Это однушка у метро? Дайте, пожалуйста, для более корректного ассессмента адрес и я скажу, кто там будет жить.
Востаннє редагувалось artlife
в Чет 30 січ, 2020 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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artlife
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:01
Понаехал написав: _Mykola_ написав:
В наших реалиях это по десятку банков надо побегать будущему пенсионеру.
Ну и наверное при таком количестве банков, за десяток лет почти на 100% понадобится пройти через фонд гарантирования с потерями на конвертациях. Непростое это дело в украинских реалиях.
а что вас заставляет держать деньги в украинских банках? Польша,
Белорусь(до недавнего времени), Кипр, Литва... много стран
.
С отрицательной ставкой? Уж лучше под грушей.
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Vadim V
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Понаехал
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