RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1749175017511752>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:27

  Квесторе_поверніться написав:
  _Mykola_ написав:по десятку банков надо побегать

По декількох десятках.

60куе/10банок= 6 куе/банка (200 тыс грн при курсе 33,33)
_Mykola_
 
Повідомлень: 3587
З нами з: 09.02.09
Подякував: 517 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:38

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Коллеги, нужен совет.

Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?

Это у меня одного какой-то несезон странный?

При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.
Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.
Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??
Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.

Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.

Это контуженные рОкетой. Ходят в прострации, не могут понять что произошло.



Вот именно такое впечатление. Обычно как: назначаешь просмотр, люди приходят (все кто будет жить - один или семейная пара), смотрят, нравится - снимают. Все.

Сейчас: какой-то араб из Одессы пришел смотреть квартиру "для девушки - дочки моих друзей, она сейчас в Одессе живет, но как только я найду квартиру - сразу переедет". Натуральный араб - то ли египтянин, то ли сириец.
Ну вот какие-то сложные варианты взаимоотношений.

С арабами категорически не рекомендовал-бы связываться , имею опыт двух сдачь сдудентам из Израиля и Египта, девушки не лучше парней, ужастно не чистоплотные в квартире и варварское отношение к арендуемому имуществу :evil:.
п.с. очень хитрые и склонны к обману.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 23.05.14
Подякував: 496 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:38

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

_Mykola_ написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  _Mykola_ написав:по десятку банков надо побегать

По декількох десятках.

60куе/10банок= 6 куе/банка (200 тыс грн при курсе 33,33)


Вы рассчитываете, что к моменту выхода на пенсию будет курс не выше 33?
Держи оптимиста!
alter
 
Повідомлень: 421
З нами з: 14.05.08
Подякував: 300 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:38

  _Mykola_ написав:В наших реалиях это по десятку банков надо побегать будущему пенсионеру.
Ну и наверное при таком количестве банков, за десяток лет почти на 100% понадобится пройти через фонд гарантирования с потерями на конвертациях. Непростое это дело в украинских реалиях. :evil:

а что вас заставляет держать деньги в украинских банках?
Польша, Белорусь(до недавнего времени), Кипр, Литва... много стран. :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3646
З нами з: 22.05.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:48

Лучший пенсионный фонд это однушка у метро в аренде.:)
Пока копится на однушку, играться с разными инструментами - на вкус и цвет...
artlife
 
Повідомлень: 182
З нами з: 07.10.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:55

  artlife написав:Лучший пенсионный фонд это однушка у метро в аренде.:)
Пока копится на однушку, играться с разными инструментами - на вкус и цвет...

динамику населения видел? кто в этой однушке будет жить?

Зображення
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3646
З нами з: 22.05.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 17:57

  Понаехал написав:
  artlife написав:Лучший пенсионный фонд это однушка у метро в аренде.:)
Пока копится на однушку, играться с разными инструментами - на вкус и цвет...

динамику населения видел? кто в этой однушке будет жить?

Это однушка у метро? Дайте, пожалуйста, для более корректного ассессмента адрес и я скажу, кто там будет жить.
Востаннє редагувалось artlife в Чет 30 січ, 2020 18:26, всього редагувалось 1 раз.
artlife
 
Повідомлень: 182
З нами з: 07.10.19
Подякував: 18 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:01

  Понаехал написав:
  _Mykola_ написав:В наших реалиях это по десятку банков надо побегать будущему пенсионеру.
Ну и наверное при таком количестве банков, за десяток лет почти на 100% понадобится пройти через фонд гарантирования с потерями на конвертациях. Непростое это дело в украинских реалиях. :evil:

а что вас заставляет держать деньги в украинских банках?
Польша, Белорусь(до недавнего времени), Кипр, Литва... много стран. :)

С отрицательной ставкой? Уж лучше под грушей. :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 23.05.14
Подякував: 496 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:19

  artlife написав:Это однушка у метро? Дайте, пожалуйста, для более корректного ассессмента адрес и я скажу, кто там будет жить.

Ну к примеру Лесная :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3646
З нами з: 22.05.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:21

  Vadim V написав:С отрицательной ставкой? Уж лучше под грушей. :mrgreen:

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/nbu-razreshil-ukraincam-investirovat-za-rubezh-d-362106/
Инвестируйте во что хотите и как хотите. В чем проблема? :)
Мир не заканчивается однушкой в Мытищах или на Лесном :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3646
З нами з: 22.05.16
Подякував: 74 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1749175017511752>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Атэй і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 1 ... 2863, 2864, 2865
hxbbgaf » Сер 02 вер, 2009 12:41
28646 3110425
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 18:19
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
462 192419
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:28
katrinkaserdyuk
Через какой банк выгоднее платить за недвижимость 1, 2
DjPavel » Сер 22 сер, 2018 10:12
10 4226
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2019 21:49
foxluck

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2650)
30.01.2020 18:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.