investorkiev написав:

Коллеги, нужен совет.Кто сейчас в процессе пересдачи квартиры?Это у меня одного какой-то несезон странный?При чем странный в том плане что клиенты звонят, на просмотр приходят, но все какие-то неадекватные.Из последнего: грузин, едва говорящий на русском, зашев в квартиру, не разбулся, сразу побежал в санузел что-то трогать в бойлере и лопоча на своем языке. Выгнал едва не пинками.Второй, молодой писюк, лет 20, типо ИТшник, посмотрел, с умным видом позадавал вопросы, посетовал что далековато от метро, хотелось бы ближе... и в самом конце сказал что платить может только -20% от ценника по обьявлению. Неужели есть такой торг??Какая-то парочка с мопсом, а потом оказывается что мопса два (!!). Чувак с "приличной собакой, очень воспитанной - лабрадором", и тому подобный неликвид. Не могу сдать, отказал уже около 10 страждущим по причине их неадекватности моим требованиям.Раньше как-то приходили большинство нормальных, сейчас просто лезет какой-то трешачок.