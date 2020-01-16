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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1749175017511752

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:26

Слышал, что арендатор имеет право прописаться, предъявив договор аренды.
И возникли такие мысли... Если девушка-арендатор, прописавшись в вашей квартире, родит, то она теперь... тоже лэндлорд?:)
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:27

  artlife написав:Слышал, что арендатор имеет право прописаться, предъявив договор аренды.
И возникли такие мысли... Если девушка-арендатор, прописавшись в вашей квартире, родит, то она теперь... тоже лэндлорд?:)

а в Украине разве есть институт прописки? :)
если родит- плати алименты :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:28

  artlife написав:Слышал, что арендатор имеет право прописаться, предъявив договор аренды.
И возникли такие мысли... Если девушка-арендатор, прописавшись в вашей квартире, родит, то она теперь... тоже лэндлорд?:)

1) Ні
2) ні
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:30

  Понаехал написав:
  artlife написав:Это однушка у метро? Дайте, пожалуйста, для более корректного ассессмента адрес и я скажу, кто там будет жить.

Ну к примеру Лесная :)

Если у метро Лесная, после строительства там нового торгового центра, прилегающие районы станут вполне привлекательными для работающих понаехов и студентов. При депопуляции и экономическом спаде, первыми отомрут спальники без метро, типа Троещины, а линия метро станет дорогой жизни, где будет теплиться жизнь.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:33

  artlife написав:Если у метро Лесная, после строительства там нового торгового центра, прилегающие районы станут вполне привлекательными для работающих понаехов и студентов. При депопуляции и экономическом спаде, первыми отомрут спальники без метро, типа Троещины, а линия метро станет дорогой жизни, где будет теплиться жизнь.

Посмотрим :)
Смотрите на Ригу и делайте выводы. Это путь Киева.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:42

  artlife написав:Лучший пенсионный фонд это однушка у метро в аренде.:)
Пока копится на однушку, играться с разными инструментами - на вкус и цвет...

Уже нет, судя по графику Дубилета. :(
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:43

  Понаехал написав:
  artlife написав:Если у метро Лесная, после строительства там нового торгового центра, прилегающие районы станут вполне привлекательными для работающих понаехов и студентов. При депопуляции и экономическом спаде, первыми отомрут спальники без метро, типа Троещины, а линия метро станет дорогой жизни, где будет теплиться жизнь.

Посмотрим :)
Смотрите на Ригу и делайте выводы. Это путь Киева.

Вы там, у себя за бугром, определились с местом под будущее ранчо? :roll:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:43

  alter написав:
_Mykola_ написав:
  Квесторе_поверніться написав:По декількох десятках.

60куе/10банок= 6 куе/банка (200 тыс грн при курсе 33,33)


Вы рассчитываете, что к моменту выхода на пенсию будет курс не выше 33?
Держи оптимиста!

Это на сейчас, в горизонте десятилетий... эта цифра будет изменяться, как по количеству банок, так и по их содержимому. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 січ, 2020 18:54

  Vadim V написав:Вы там, у себя за бугром, определились с местом под будущее ранчо? :roll:

я жду хорошее преложение. скажем так... в активно\пассивном поиске по нескольком направлениям:
1) Большой кусок земли "шоб було" в Колорадо(ближе к Нью-Мекско).
что-то типа этого, но ближе к речке:
https://www.zillow.com/homedetails/160-160-Ac-County-Rd-10-Garcia-CO-81134/2081504670_zpid/
2) Кусочем под дом в Корпус Кристи
3) Жду кририса в РФ, что б взять студию в Махачкала или СПБ на окраине возле метро.
:roll:
Понаехал
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