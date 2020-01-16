Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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artlife написав:Слышал, что арендатор имеет право прописаться, предъявив договор аренды. И возникли такие мысли... Если девушка-арендатор, прописавшись в вашей квартире, родит, то она теперь... тоже лэндлорд?:)
а в Украине разве есть институт прописки? если родит- плати алименты
artlife написав:Слышал, что арендатор имеет право прописаться, предъявив договор аренды. И возникли такие мысли... Если девушка-арендатор, прописавшись в вашей квартире, родит, то она теперь... тоже лэндлорд?:)
1) Ні 2) ні
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
artlife написав:Это однушка у метро? Дайте, пожалуйста, для более корректного ассессмента адрес и я скажу, кто там будет жить.
Ну к примеру Лесная
Если у метро Лесная, после строительства там нового торгового центра, прилегающие районы станут вполне привлекательными для работающих понаехов и студентов. При депопуляции и экономическом спаде, первыми отомрут спальники без метро, типа Троещины, а линия метро станет дорогой жизни, где будет теплиться жизнь.
artlife написав:Если у метро Лесная, после строительства там нового торгового центра, прилегающие районы станут вполне привлекательными для работающих понаехов и студентов. При депопуляции и экономическом спаде, первыми отомрут спальники без метро, типа Троещины, а линия метро станет дорогой жизни, где будет теплиться жизнь.
Посмотрим Смотрите на Ригу и делайте выводы. Это путь Киева.
artlife написав:Если у метро Лесная, после строительства там нового торгового центра, прилегающие районы станут вполне привлекательными для работающих понаехов и студентов. При депопуляции и экономическом спаде, первыми отомрут спальники без метро, типа Троещины, а линия метро станет дорогой жизни, где будет теплиться жизнь.
Посмотрим Смотрите на Ригу и делайте выводы. Это путь Киева.
Вы там, у себя за бугром, определились с местом под будущее ранчо?