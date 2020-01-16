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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 січ, 2020 18:26
Слышал, что арендатор имеет право прописаться, предъявив договор аренды.
И возникли такие мысли... Если девушка-арендатор, прописавшись в вашей квартире, родит, то она теперь... тоже лэндлорд?:)
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artlife
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:27
artlife написав:
Слышал, что арендатор имеет право прописаться, предъявив договор аренды.
И возникли такие мысли... Если девушка-арендатор, прописавшись в вашей квартире, родит, то она теперь... тоже лэндлорд?:)
а в Украине разве есть институт прописки?
если родит- плати алименты
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Понаехал
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:28
artlife написав:
Слышал, что арендатор имеет право прописаться, предъявив договор аренды.
И возникли такие мысли... Если девушка-арендатор, прописавшись в вашей квартире, родит, то она теперь... тоже лэндлорд?:)
1) Ні
2) ні
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:30
Понаехал написав: artlife написав:
Это однушка у метро? Дайте, пожалуйста, для более корректного ассессмента адрес и я скажу, кто там будет жить.
Ну к примеру Лесная
Если у метро Лесная, после строительства там нового торгового центра, прилегающие районы станут вполне привлекательными для работающих понаехов и студентов. При депопуляции и экономическом спаде, первыми отомрут спальники без метро, типа Троещины, а линия метро станет дорогой жизни, где будет теплиться жизнь.
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artlife
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:33
artlife написав:
Если у метро Лесная, после строительства там нового торгового центра, прилегающие районы станут вполне привлекательными для работающих понаехов и студентов. При депопуляции и экономическом спаде, первыми отомрут спальники без метро, типа Троещины, а линия метро станет дорогой жизни, где будет теплиться жизнь.
Посмотрим
Смотрите на Ригу и делайте выводы. Это путь Киева.
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Понаехал
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:42
artlife написав:
Лучший пенсионный фонд это однушка у метро в аренде.
Пока копится на однушку, играться с разными инструментами - на вкус и цвет...
Уже нет, судя по графику Дубилета.
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_Mykola_
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:43
Понаехал написав: artlife написав:
Если у метро Лесная, после строительства там нового торгового центра, прилегающие районы станут вполне привлекательными для работающих понаехов и студентов. При депопуляции и экономическом спаде, первыми отомрут спальники без метро, типа Троещины, а линия метро станет дорогой жизни, где будет теплиться жизнь.
Посмотрим
Смотрите на Ригу и делайте выводы. Это путь Киева.
Вы там, у себя за бугром, определились с местом под будущее ранчо?
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Vadim V
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Додано: Чет 30 січ, 2020 18:43
alter написав: _Mykola_ написав: Квесторе_поверніться написав:
По декількох десятках.
60куе/10банок= 6 куе/банка (200 тыс грн при курсе 33,33)
Вы рассчитываете, что к моменту выхода на пенсию будет курс не выше 33?
Держи оптимиста!
Это на сейчас, в горизонте десятилетий... эта цифра будет изменяться, как по количеству банок, так и по их содержимому.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 08:26
Понаехал написав: artlife написав:
Если у метро Лесная, после строительства там нового торгового центра, прилегающие районы станут вполне привлекательными для работающих понаехов и студентов. При депопуляции и экономическом спаде, первыми отомрут спальники без метро, типа Троещины, а линия метро станет дорогой жизни, где будет теплиться жизнь.
Посмотрим
Смотрите на Ригу и делайте выводы. Это путь Киева.
В Ризі відсутнє метро.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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