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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1750175117521753

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:53

  _Mykola_ написав:
  Понаехал написав:
  _Mykola_ написав:А если на человеческий перевести?

ИМХО чтобы в Украине надежно спрятать в банки 120к в валюте... надо здорово потрудиться.

Ну считаем 60к на человека.
Я просто аппроксимирую на американские реалии.

В наших реалиях это по десятку банков надо побегать будущему пенсионеру.
Ну и наверное при таком количестве банков, за десяток лет почти на 100% понадобится пройти через фонд гарантирования с потерями на конвертациях. Непростое это дело в украинских реалиях. :evil:


Как-бы выбор в Украине небольшой и везде засада - или бегать по банкам или бетон или вечножелтая "шоколадка". С бетоном есть надежда, что до полного затухания успеет принести свой эквивалент пару раз (это я не говорю, если стартовать сейчас, раньше надо было).
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:07

  pirat-d написав:Понаехал, rjkz
Спасибо за ликбез по 401к - в США возможно такое работает, ибо правила, законы, традиции и т.п. в условиях Украины к сожалению нет. Тотальный правовой нигилизме, отсутствие защиты права собственности и т.д... короче на государство расчитывать не приходится, тем более в плане накоплений и сбережений - доручить их какому-то чинушу-клерку на года-десятилетия способен только безумец.
60К на пенсионера - хз, смотря сколько расчитываете жить после выхода на пенсию)) но на мой взгляд сумма незначительная, не умрёшь с голода, но и всякие курорты, пансионаты, египты под большим вопросом.

А что мешает самому инвестировать? Законы Украины позволяют до 100к$ в год в американские акции на американских биржах. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:11

  Frant написав:В Ризі відсутнє метро.

метро нет, а динамика и статистика есть.
Да загоните имеющиеся данные в тензерфлоу и керас. Все ж однозначно. :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  Понаехал написав:А что мешает самому инвестировать? Законы Украины позволяют до 100к$ в год в американские акции на американских биржах.

умник, ты своих 10 пачек реально в руках держал вообще?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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