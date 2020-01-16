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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:53
_Mykola_ написав: Понаехал написав: _Mykola_ написав:
А если на человеческий перевести?
ИМХО чтобы в Украине надежно спрятать в банки 120к в валюте... надо здорово потрудиться.
Ну считаем 60к на человека.
Я просто аппроксимирую на американские реалии.
В наших реалиях это по десятку банков надо побегать будущему пенсионеру.
Ну и наверное при таком количестве банков, за десяток лет почти на 100% понадобится пройти через фонд гарантирования с потерями на конвертациях. Непростое это дело в украинских реалиях.
Как-бы выбор в Украине небольшой и везде засада - или бегать по банкам или бетон или вечножелтая "шоколадка". С бетоном есть надежда, что до полного затухания успеет принести свой эквивалент пару раз (это я не говорю, если стартовать сейчас, раньше надо было).
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
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rjkz
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:07
pirat-d написав:
Понаехал, rjkz
Спасибо за ликбез по 401к - в США возможно такое работает, ибо правила, законы, традиции и т.п. в условиях Украины к сожалению нет. Тотальный правовой нигилизме, отсутствие защиты права собственности и т.д... короче на государство расчитывать не приходится, тем более в плане накоплений и сбережений - доручить их какому-то чинушу-клерку на года-десятилетия способен только безумец.
60К на пенсионера - хз, смотря сколько расчитываете жить после выхода на пенсию)) но на мой взгляд сумма незначительная, не умрёшь с голода, но и всякие курорты, пансионаты, египты под большим вопросом.
А что мешает самому инвестировать? Законы Украины позволяют до 100к$ в год в американские акции на американских биржах.
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Понаехал
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:11
Frant написав:
В Ризі відсутнє метро.
метро нет, а динамика и статистика есть.
Да загоните имеющиеся данные в тензерфлоу и керас. Все ж однозначно.
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Понаехал
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Додано: П'ят 31 січ, 2020 20:36
Понаехал написав:
А что мешает самому инвестировать? Законы Украины позволяют до 100к$ в год в американские акции на американских биржах.
умник, ты своих 10 пачек реально в руках держал вообще?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Суб 01 лют, 2020 09:11
Понаехал написав: Frant написав:
В Ризі відсутнє метро.
метро нет, а динамика и статистика есть.
Да загоните имеющиеся данные в тензерфлоу и керас. Все ж однозначно.
Навіщо???
Пострадянська Прибалтика - вельми непривабливе видовище.
Третина працездатного населення виїхало геть, на заробки.
Прибалтійська нерухомість - абсолютно неперспективна для інвестицій.
Єдиний плюс - там НАТО, і московитам немає ходу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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