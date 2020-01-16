Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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_Mykola_ написав:А если на человеческий перевести?
ИМХО чтобы в Украине надежно спрятать в банки 120к в валюте... надо здорово потрудиться.
Ну считаем 60к на человека. Я просто аппроксимирую на американские реалии.
В наших реалиях это по десятку банков надо побегать будущему пенсионеру. Ну и наверное при таком количестве банков, за десяток лет почти на 100% понадобится пройти через фонд гарантирования с потерями на конвертациях. Непростое это дело в украинских реалиях.
Как-бы выбор в Украине небольшой и везде засада - или бегать по банкам или бетон или вечножелтая "шоколадка". С бетоном есть надежда, что до полного затухания успеет принести свой эквивалент пару раз (это я не говорю, если стартовать сейчас, раньше надо было).
kingkongovets в игноре. Причина - антисемитизм, оскорбление государства Израиль, непрерывное оскорбление других участников форума и хамство.
pirat-d написав:Понаехал, rjkz Спасибо за ликбез по 401к - в США возможно такое работает, ибо правила, законы, традиции и т.п. в условиях Украины к сожалению нет. Тотальный правовой нигилизме, отсутствие защиты права собственности и т.д... короче на государство расчитывать не приходится, тем более в плане накоплений и сбережений - доручить их какому-то чинушу-клерку на года-десятилетия способен только безумец. 60К на пенсионера - хз, смотря сколько расчитываете жить после выхода на пенсию)) но на мой взгляд сумма незначительная, не умрёшь с голода, но и всякие курорты, пансионаты, египты под большим вопросом.
А что мешает самому инвестировать? Законы Украины позволяют до 100к$ в год в американские акции на американских биржах.
artlife написав:Если у метро Лесная, после строительства там нового торгового центра, прилегающие районы станут вполне привлекательными для работающих понаехов и студентов. При депопуляции и экономическом спаде, первыми отомрут спальники без метро, типа Троещины, а линия метро станет дорогой жизни, где будет теплиться жизнь.
Посмотрим Смотрите на Ригу и делайте выводы. Это путь Киева.
Вельми непривабливий шлях. Рига виглядає убого. Негативна демографія і загальна бідність.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців