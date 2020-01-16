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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 02 лют, 2020 11:27
Frant написав: change_pm написав:
Нельзя вкупе лепить русскую Латвию (даже по мышлению) и Эстонию, например. В Таллине стабильный рост стоимости недвижимости.
Про НАТО есть такие мысли, что в этом году московиты то направление могут потрепать. Так что наблюдаем.
Латвія - повно ватніків , повно російськомовних і повна срака. Розруха в головах, розруха в містах і хуторах. Рига - бідне і занедбане місто. В кожному другому будинку - зал ігрових автоматів.
Принципиальная разница с Украиной в том, что ватноголовые-русскоязычные там не имели права голосовать. Но, глядя на двух последних мэров Риги, я понимаю, что карантин русскоязычных в Латвии сильно ослабел и это реальная угроза латвийскому государству.
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