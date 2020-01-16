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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1751175217531754

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.4 5 75
Виросли більш як на 50%
21%
16
Виросли на 26 - 50%
8%
6
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
5%
4
В межах -5 - +5%
11%
8
Знизилися на 6 - 10%
1%
1
Знизилися на 11 - 25%
13%
10
Знизилися на 26 - 50%
32%
24
Знизилися більш як на 50%
8%
6
Всього голосів : 75
Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 11:27

  Frant написав:
  change_pm написав:
Нельзя вкупе лепить русскую Латвию (даже по мышлению) и Эстонию, например. В Таллине стабильный рост стоимости недвижимости.

Про НАТО есть такие мысли, что в этом году московиты то направление могут потрепать. Так что наблюдаем.

Латвія - повно ватніків , повно російськомовних і повна срака. Розруха в головах, розруха в містах і хуторах. Рига - бідне і занедбане місто. В кожному другому будинку - зал ігрових автоматів.

Принципиальная разница с Украиной в том, что ватноголовые-русскоязычные там не имели права голосовать. Но, глядя на двух последних мэров Риги, я понимаю, что карантин русскоязычных в Латвии сильно ослабел и это реальная угроза латвийскому государству.
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 13:23

  artlife написав:Если у метро Лесная, после строительства там нового торгового центра, прилегающие районы станут вполне привлекательными для работающих понаехов и студентов. При депопуляции и экономическом спаде, первыми отомрут спальники без метро, типа Троещины, а линия метро станет дорогой жизни, где будет теплиться жизнь.


Если это ТЦ который начал строить КАН, то он заморожен.
Также неизвестно когда начнут достраивать и достроят ли вообще Урбан парк от Укрбуда.
Зато с бомжами и приезжим селом торгующим с пола там все впорядке
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 02 лют, 2020 14:12

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  change_pm написав:
Нельзя вкупе лепить русскую Латвию (даже по мышлению) и Эстонию, например. В Таллине стабильный рост стоимости недвижимости.

Про НАТО есть такие мысли, что в этом году московиты то направление могут потрепать. Так что наблюдаем.

Латвія - повно ватніків , повно російськомовних і повна срака. Розруха в головах, розруха в містах і хуторах. Рига - бідне і занедбане місто. В кожному другому будинку - зал ігрових автоматів.

Принципиальная разница с Украиной в том, что ватноголовые-русскоязычные там не имели права голосовать. Но, глядя на двух последних мэров Риги, я понимаю, что карантин русскоязычных в Латвии сильно ослабел и это реальная угроза латвийскому государству.

Основні курортними в Юрмалі - московити, до речі. З ностальгією згадують часи, коли вони там хазяювали.

Навіть мережі магазинів там - норвежські, шведські і т.п. Російських товарів в продажу я не бачив. Тобто московитам дозволено витрачати кошти, але не заробляти їх.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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