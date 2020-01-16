|
|
|
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 02 лют, 2020 11:27
Frant написав: change_pm написав:
Нельзя вкупе лепить русскую Латвию (даже по мышлению) и Эстонию, например. В Таллине стабильный рост стоимости недвижимости.
Про НАТО есть такие мысли, что в этом году московиты то направление могут потрепать. Так что наблюдаем.
Латвія - повно ватніків , повно російськомовних і повна срака. Розруха в головах, розруха в містах і хуторах. Рига - бідне і занедбане місто. В кожному другому будинку - зал ігрових автоматів.
Принципиальная разница с Украиной в том, что ватноголовые-русскоязычные там не имели права голосовать. Но, глядя на двух последних мэров Риги, я понимаю, что карантин русскоязычных в Латвии сильно ослабел и это реальная угроза латвийскому государству.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 33272
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 843 раз.
- Подякували: 3829 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 02 лют, 2020 13:23
artlife написав:
Если у метро Лесная, после строительства там нового торгового центра, прилегающие районы станут вполне привлекательными для работающих понаехов и студентов. При депопуляции и экономическом спаде, первыми отомрут спальники без метро, типа Троещины, а линия метро станет дорогой жизни, где будет теплиться жизнь.
Если это ТЦ который начал строить КАН, то он заморожен.
Также неизвестно когда начнут достраивать и достроят ли вообще Урбан парк от Укрбуда.
Зато с бомжами и приезжим селом торгующим с пола там все впорядке
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2750
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 573 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 02 лют, 2020 14:12
airmax78 написав: Frant написав: change_pm написав:
Нельзя вкупе лепить русскую Латвию (даже по мышлению) и Эстонию, например. В Таллине стабильный рост стоимости недвижимости.
Про НАТО есть такие мысли, что в этом году московиты то направление могут потрепать. Так что наблюдаем.
Латвія - повно ватніків , повно російськомовних і повна срака. Розруха в головах, розруха в містах і хуторах. Рига - бідне і занедбане місто. В кожному другому будинку - зал ігрових автоматів.
Принципиальная разница с Украиной в том, что ватноголовые-русскоязычные там не имели права голосовать. Но, глядя на двух последних мэров Риги, я понимаю, что карантин русскоязычных в Латвии сильно ослабел и это реальная угроза латвийскому государству.
Основні курортними в Юрмалі - московити, до речі. З ностальгією згадують часи, коли вони там хазяювали.
Навіть мережі магазинів там - норвежські, шведські і т.п. Російських товарів в продажу я не бачив. Тобто московитам дозволено витрачати кошти, але не заробляти їх.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 20956
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1169 раз.
- Подякували: 2159 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|28856
|3150243
|
|
|462
|192599
|
|
|10
|4238
|
|