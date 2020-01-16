Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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_Mykola_ написав:"Исследователи обратили внимание на "половую и возрастную" структуру населения. Они сравнили данные Дубилета и Государственной службы статистики Украины (Госстата).
Получив данные, которые были в открытом доступе Госстата, эксперты сгруппировали их по возрастным группам, подобному тому, как это сделала команда министра.
После этого обобщенные по возрастным группам данные сопоставили с показателями презентации Дубилет. Исследователей "поразило практическое одинаковое соотношение между группами по полу и возрасту - что составляет около 88,8%" (данные Дубилет от данных Госкомстата)."
Т.е. если две неверные цифры случайно совпали, то они и есть истина. Каким образом получали данные и первые, и вторые если реально огромное количество населения выехало за пределы Украины как минимум не сдавая украинский паспорт, а зачастую и не выписываясь с месте жительства?
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"Однако в НБУ отмечают огромное отставание Украины по зарплатам. В частности, зарплата среднестатистического рабочего в Чехии в III квартале - 1309 евро (в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Польше - 1142 евро (в 3 раза), в России - 636 евро (в 1,7 раза )"
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